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Damarların içini görüntüleme tekniği nedir?

#Eğitim#Araştırma#Damarların İçini Görüntüleme Tekniği Nedir
Damarların içini görüntüleme tekniği nedir

Günümüzde kalp damar hastalıklarının artması ile beraber bu alanda ortaya çıkan hastalıkların teşhisinde kullanılan ve hastayı normal hayatına kavuşturan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler en bilineni ve güvenilir sonuçlar verileni Anjiyo uygulaması olarak ifade edilmektedir. Peki, damarların içini görüntüleme tekniği ne anlama gelmektedir? İşte, damarların içi ile önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayan uygulama hakkında merak edilen detayları derledik.

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Anjiyografi damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan ve halk arasında ne anlama geldiği bilinen bir kavram olmaktadır.

 Damarların İçini Görüntüleme Tekniği Nedir?

 Damarların içini görüntüleme tekniği olarak bilinen anjiyografi tekniğinde koroner damar filminin çekilmesi gerekmektedir. İnsanlar arasında anjiyo olmak tabiri ile anlatılan bu terim kalbi besleyen ve kanlandıran damarlara boyalı bir sıvının verilmesi suretiyle bir görüntü elde etmek anlamına gelmektedir. Anjiyo kelimesi Latincede grafi yani resim anlamına gelmektedir.

 Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ile daha kolaylaşan bu yöntem sayesinde hastalar daha konforlu bir şekilde tedavi edilmektedir. Anjiyo uygulaması başta kalp krizi olmak üzere göğüste ağrı, kalbe giden damarlarda daralma, kalp kasında düzensizlik olması, kalp kapak hastalığının olması, koroner darlık olması durumlarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olmaktadır.

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 Hayat kurtarıcı bir yöntem olan Anjiyo uygulaması kalp krizi, kolesterol ve kalp spazmı var ise öncelikle uygulanan bir tedavi yolu olarak ifade edilmektedir. Bu uygulama sayesinde kalbe giden damarlarda herhangi bir tıkanma ya da daralma olup olmadığını saptamak oldukça kolay olmaktadır.

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