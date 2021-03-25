Damarına Basmak ne demek? Damarına Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Damarına basmak deyimi günümüzde sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer alır. Bu sebeple ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için öncelikle anlamının bilinmesi gerekir. Deyimlerin gerçek anlamlarının dışında yan anlamları ile kullanıldığının da unutulmaması gerekir.

Damarına Basmak Ne Demek?

Kişileri hassasiyet gösterdiği konu ile ilgili vurmak ve kişinin öfkelenmesine ve moralinin bozulmasına sebep olmak anlamına gelmektedir.

Damarına Basmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişiler bazı konuların konuşulmasından rahatsızlık duyabilir ya da bazı konularda hassas olabilir. Bu tarz konular ile ilgili olarak kişilerin üzerine gitmek onların öfkelenmesine ya da üzülmesine sebep olabilir. İşte bu durum damarına basmak deyimi ile anlatılır.

Damarına Basmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu konuda konuşmazdım ama son söyledikleri ile damarıma bastı.