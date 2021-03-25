Dallanıp Budaklanmak ne demek? Dallanıp Budaklanmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dallanıp budaklanmak deyimine hayatınızda en az bir kere denk gelmişsinizdir. Bu deyim sıklıkla kullanıldığı için insanlar bu söz öbeğine aşinadır. Dallanıp budaklanmak deyiminin doğru bir şekilde cümlede kullanılması için öncelikli olarak anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir.

Dallanıp Budaklanmak Ne Demek?

Dallanıp budaklanmak deyimi, bir durumun büyüyerek içinden çıkılmaz bir hale gelmesinin anlatılması için kullanılan bir deyimdir.

Dallanıp Budaklanmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir işin gereğinden fazla uzaması karmaşık bir hal alması durumu dallanıp budaklanmak deyimi ile anlatılır. İşin karmaşıklaştığının anlatılması amacı ile bu deyimden yardım alınır.

Dallanıp Budaklanmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu işi daha fazla dallanıp budaklandırmaya gerek yok, burada noktalayalım.