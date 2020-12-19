Dalgıç nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dalgıç olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dalgıç, su altına dalma işlemi yapan ve uzun süre orada işini gören kişidir.

Dalgıç Nedir?

Dalgıç bir başka kelime olarak balık adam şeklinde de ifade edilmektedir. Dalgıç Türk Dil Kurumunda özel bir donanımla su yüzeyi altında çalışan kimse olarak tanımlanmaktadır. Dalgıç mesleği itibariyle hayatının çoğu kısmını su altında geçiren meslek grubudur. Gemilerin su altında bulunan kısımlarının bakımlarını yapabilir, sualtı fotoğrafçılığı yapabilir, boğulma veya suda kaybolma vakalarında arma kurtarma ekibinde yer alabilir. Çeşitli görevleri mevcuttur.

Dalgıç Ne İş Yapar?

Dalgıcın işi suyun altındadır. Su altında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu meslek grubunu seçen kişinin tercihine kalmıştır. Suda kaybolan veya boğulup bulunamayan insanları arama kurtarma faaliyeti ile bulmaya çalışabilir, gemilerin su altında bulunan kısımlarının tamirini gerçekleştirebilir. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışabilmektedir. Örneğin tersane çalışabildiği alanlardan birine örnektir. Aynı zamanda su altı fotoğrafçılık mesleğini icra edebilir. Aynı zamanda su altı fotoğrafçılığını bir meslek değil hobi olarak da yapabilir.

Dalgıç Nasıl Olunur?

Dalgıç olabilmek için ilk olarak sağlık durumumuza bakmak gerekir. Sağlık durumumuzda bu meslek için hiçbir engel bulunmuyorsa ikinci aşamaya geçebiliriz. Dalgıçlık için ikinci aşama bu işin sertifikalı eğitimi veren kuruluşlarına başvurarak buralardan eğitim almaktadır. Türkiye'de bunun sertifikalı eğitimini veren iki kuruluş vardır. Bunlar CMAS ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'dur. Bu kursların fiyatları 500 ile 1000 lira arasında değişmektedir. Bu eğitimi tamamlayıp sertifikasını alanlar bu mesleği icra edebilir.

Dalgıç Olma Şartları Nelerdir?

Dalgıç olma şartlarının ilki bu mesleği yapmaya engel bir sağlık sorunumuzun bulunmaması olmasıdır. İkinci olarak bu mesleğin eğitimini alabilmek içim 14 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. Sonrasında bu eğitimi sertifikalı şekilde veren kurumlara başvurup bu eğitimi almaktadır. Bu eğitimlerden sertifika almaya hak kazananlar bu mesleği yapabilirler.

Dalgıcın Görevleri Nelerdir?

Dalgıcın görevi seçtiği mesleğe göre değişkenlik gösterir. Arama kurtarma ekibinde yer alan dalgıç, suda kaybolan veya boğulan insanları kurtarmak ve bulmak ile görevlidir. Su atlındaki gemi kanallarının onarımını yapmaktadır. Su altı ile ilgili araştırmalara katılı. Bu araştırmalar için fotoğraf çekme işlevi görür. Kayaya oturan veya yan yatan gemilerin kurtarma çalışmalarında yer alır. Yol, köprü, ve liman inşası sırasında su altı betonu döker, su altı kaynağı yapar. Aynı zamanda su altı raylarının döşenmesine de yarımcı olabilmektedir. Direk, kolon ve benzeri şeylerin kesiminde görev alır. Seçtiği mesleğe göre görevleri bu yönde farklılık gösterir

Dalgıç Maaşları Ne Kadardır?

Dalgıç maaşları yaptığı işe göre değişmektedir. Yaptığı işin yanında çalıştığı kuruma göre de değişkenlik göstermektedir. Genel bir şekilde bakıldığında bir dalgıç maaşı en düşük 3000 ile 6000 arasında bir oluşum göstermektedir.

Dalgıç İçin İş İmkanları Nelerdir?

Dalgıçlar kamu sektöründe iş olanaklarına sahiptirler. Aynı zamanda özel sektörde de dalgıçlar için iş bulma olanağı vardır. Tersanelerde çalışma imkanı vardır. Ulaştırma Bakanlığının Liman işletmelerinde çalışabilmektedirler. Devlet limanlarında çalışabilirler. Bu saydıklarımız kamu alanına ait örneklerdir. Özel sektörde de iş imkanları bulunur. Örnek olarak liman veya köprü yapan inşaat şirketleri, gemi kurtarma alanında hizmet veren şirketler, turizm firmalarından su sporlarına yer veren işletmelerde çalışma ve iş bulma olanakları mevcuttur.