Dalga Geçmek ne demek? Dalga Geçmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dalga geçmek deyimi en sık kullanılan deyimlerden bir tanesidir. İnsanlar birinin hareketleri ile alay etmek amacı ile bir şeyler söylediğinde bu durum dalga geçmek olarak nitelendirilir. İnsanlara bu şekilde yaklaşmak kötü bir davranıştır bu sebeple kimsenin böyle davranmaması gerekir.

Dalga Geçmek Ne Demek?

Dalga geçmek deyiminin farklı anlamları vardır. İlk anlamı kişilerin kusurları ile alay etmek onları aşağılamak, ikinci anlamı bir işi düzgün bir şekilde yapmamak, üçüncü anlamı ise birinin duyguları ile oynamak anlamı bulunur.

Dalga Geçmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişilerin, insanların kusurları ile alay etmesi dalga geçmek olarak ifade edilir. Bunun yanında bir kimse işine doğru bir şekilde ifade etmiyorsa bu durumu anlatmak için de dalga geçmek deyimi kullanılır.

Dalga Geçmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

İnsanların kusurlarıyla dalga geçmen güzel bir davranış değil.