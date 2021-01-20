Dalga Boyu nedir? Dalga Boyu formülü, birimi ve hakkında bilgiler

Dalga boyu, yunanca bir kelime olan lamda (λ) ifade ile gösterilmektedir. Yaygın bir kullanım alanına sahip olup öğrenimi oldukça zevkli bir konudur. Fen bilgisi derslerinde gösterilmekte olan bir konudur.

Dalga Boyu Nedir?

Dalga boyu, herhangi bir dalga örüntüsünün tekrarlanmış birimleri arasında yer alan mesafeye denilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bu terim Yunanca lamda (λ) şekli ile gösterilmektedir. Dalga boyu genel anlamda frekans ile ters orantılı olup dolayısı ile de dalga boyu uzadıkça frekans azalmaktadır. Elektromanyetik tayf günümüzde en uzun dalga boyu ile en kısa dalga boyu arasında yer alan şu grupları kapsamaktadır.

Bunlar;

Gama dalgaları, Radyo dalgaları, X ışını dalgaları, Mikro dalgalar, Optik dalgalar, Kızılötesi dalgalar ve ultraviole dalgalar olmaktadır.

Dalga Boyunu Hesaplama

Dalga boyu hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

λ = v / f

Burada,

λ: dalga boyu, v: dalga yayılım hızı ve f: dalganın frekansı olarak bilinmektedir.

Dalga boyu, dalga hızlarının frekansa oranı olmaktadır. Çoğu durumlarda, dalganın boşlukta yayıldığı kabulu ile birlikte dalga hızı (v) aslında ışık hızı (c) olarak seçilmektedir. Bu durumlarda ise aşağıdaki formül de geçerli olmaktadır.

λ = c / f

Dalga boyunu farklı yöntemlerle de hesaplanabilir. Bunun için bazı tanımlar gereklidir. Devir, dalganın tekrarlanmakta olan en küçük örüntüsü olmaktadır. Frekans, bir saniyede toplam kaç devir yapıldığını belirtmekte olup birimi Hertz (Hz) şeklindedir. Periyot (T), 1 devirin toplam ne kadar sürede tamamlandığını belirtmektedir. Birimi saniyedir.

Ayrıca frekans ile periyot arasında bulunan ilişki de şu şekilde tanımlanır:

T = 1 / f

Bu formüle göre dalga boyunu şu şekilde hesaplayabilmemiz mümkündür. Dalga boyu, dalga yayılma hızı ile periyodunun çarpımı olarak bilinmektedir.

λ = T x v

Dalga Boyunu Kim Bulmuştur?

Genellikle dalga boyu, yayılan dalganın tekrarlanan birimlerinin arasındaki mesafedir. Okyanus bilimlerinde ise arka arkaya gelmekte olan iki dalganın en yüksek olan noktaları arasındaki metre türünden yer alan mesafeye dalga boyu denilmektedir. Işığın dalgalar şeklinde hareket ettiği ilk kez 1803 yılında Thomas Young tarafından keşfedilmiştir ve sonrasında Einstein tarafından ispat edilmiştir. Böylece geliştirilmesi adına bir takım çalışmalar yapılmıştır.

Dalga Boyu Nasıl Ölçülür?

Dalga boyu günümüzde osiloskop ile ölçülmektedir. Osiloskop’un bir başka ismi ise salınım ölçer olmaktadır.