Dalak Nedir Ve Nerede? Dalak Ne İşe Yarar Ve Görevleri Hakkında Bilgi

Dalak omurgalı canlılarda yer alan bir organdır. Dalak organının birçok görevi vardır. Vücut için en önemli organlar arasında dalak yer almaktadır.

Dalak Nedir?

Omurgalı canlılarda yer alan karın bölgesinde bulunan bir organdır. Dalak organı süngere benzeyen bir yapıya sahiptir. Görüntüsü ile süngere oldukça fazla benzer. Sağlıklı bir dalak mor rengini almıştır. Mor rengine sahip olan dalak organının vücut için önemli görevleri vardır. Dalak organı özelikle bağışıklık sistemi açısından son derecede önemli bir organdır. Vücudumuzda bulunan lenf sisteminin bir parçası olarak dalak bilinmektedir.

Dalak organının Latince dilindeki ismi ise splendir. Bağışıklık sistemi organlarından bir tanesi olarak bilinmektedir. Vücut mekanizması çöktüğünde dalakta da bir takım bozulmalar başlar. Görevini yerine getiremeyen bir dalak daha sonra hastalanmaya meyilli olarak bilinir.

Dalak Nerede?

Dalak karnın sol üstünde bulunan bir organdır. Tam olarak mide çeperinin sol çaprazında bulunmaktadır.

Dalak Ne İşe Yarar ve Görevleri Hakkında Bilgi

1) Lenfosit Üretir

Vücut için önemli bir sentez olan lenfosit üretiminde dalak organı başroldedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu akyuvar olarak da bilinen lenfositleri üretir. Aynı zamanda dalak lenfosit üretimini desteklediği gibi lenfosit üretimini de hızlandırmaktadır.

2) Hücre Üretimini Destekler

Vücudumuzda milyonlarca hüre bulunmaktadır. Hücrelerin üretimi ve hücrelerin kontrollü bir şekilde üretiminden sorumlu olan organlardan bir tanesi de dalaktır. Dalak vücutta ki mikroplara karşı savaşan hücrelerin vücutta daha fazla üretilmesini sağlar. Böylece vücuttaki zararlı mikropların atılmasını sağlayan bu hücrelerin üretiminden dalak sorumludur.

3) Kan Pompalanmasını Destekler

Kalp vücuttaki en önemli organların başında yer almaktadır. Özellikle vücutta kan pompalamayı sağlayan kalp organına destek sağlayan bir organ olarak dalak organı bilinir. Dalak vücutta kan pompalamayı engelleyecek olan tüm faktörleri ortadan kaldırır. Özellikle koşu esnasında ya da bir efor esnasında vücutta enerji seviyesi yükselir. Daha hızlı nefes alıp verişi ortaya çıkar. Bu durumda da dalak organı kasılır. Kasılarak kanın daha hızlı pompalanmasını destekler. Böylece kanın vücutta daha iyi pompalanmasını sağlar.

4) Hamilelikte Fetüs Bölümünde Yer Alır?

Özellikle hamile kişilerde dalak önemli bir organdır. Anne karnında yer alan fetüs bölümünde bir takım alyuvar hücrelerinin üretimi başlar. Bu alyuvar üretimi de dalak organında olur. Hamile kişilerde dalak önemli bir alyuvar üretim yeridir. Bundan dolayı dalağın önemli bir görevi vardır.

5) Kan Hücrelerini Depolar

Memeli canlılarda kan hücrelerinin depolanması son derecede önemlidir. Bundan dolayı bu görevi üstlenen organ da dalak olarak bilinmektedir. Dalak vücutta tüm kan hücrelerini depolar ve kan hücrelerini iyileştirir. Bu noktada hayati bir göreve sahiptir.

6) Bakterilere Karşı Vücudu Korur

Vücutta hem yararlı hem de zararlı olan bakteriler vardır. Zararlı bakteriler hastalık yapmaya neden olan bakterileridir. Bundan dolayı vücudun bakterilerinden korunması açısından dalak önemli bir konumda yer almaktadır.

7) Demiri Geri Dönüştürür

Dalağın bilinen bir diğer görevi de vücut için önemli bir madde olan demirin tekrardan geri dönüştürmesidir. Bundan dolayı dalak vücutta demirin depolanması ve tekrardan sentezlenmesi açısından son derecede önemlidir.