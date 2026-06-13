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Dakika dakika LGS

Güncelleme Tarihi:

#Liselere Geçiş Sistemi#LGS#Sınav
Dakika dakika LGS
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:43

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav Türkiye genelinde 81 ilde 920 ilçede 4 bin 244 okul binasında gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde uygulanıyor. Hürriyet Eğitim Servisi muhabiri Melike Çalkap 1 milyon 22 bin 658 8’inci sınıf öğrencisinin başvurduğu sınavı İstanbul’da Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi’nde izliyor.

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09.30 SINAV BAŞLADI
LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu şu dakikalarda Türkiye genelindeki 4 bin 244 binada başladı. 75 dakika sürecek ilk oturumda öğrencilere Türkçeden 20, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testlerinden 10’ar olmak üzere toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.

09.15 KAPILAR KAPANIYOR
Saat 09.15 itibariyle sınav merkezlerinin kapıları kapanıyor. Artık tüm adaylar sıralarında sınavın başlamasını bekliyor. 09.30’da sınav tüm merkezlerde aynı anda başlayacak ancak sınavın başlamasının ardından ilk 15 dakika içerisinde binaya gelen ve sınava girmesi uygun bulunan öğrencilerin de katılımları sağlanacak. Bu öğrencilere ek süre verilmeyecek.

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09.00 ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE ALINIYOR
Adaylar aileleriyle vedalaşıp okul bahçelerinde beklemeye başlamıştı. Şimdi ise öğrenciler sınavlarının yapılacağı binaya giriyor. Okul yönetimleri, öğrenciler binaya alınırken sınav giriş belgesi ve kimlik kartı hatırlatması yaptı. Adaylar, belgelerini hazırlayarak içeri giriyor. Veliler ise çocuklarının sınav binalarına giriş anını görmek amacıyla okul bahçesinin duvarlarında yerini aldı.

Dakika dakika LGS
08.45 OKUL ÖNLERİNDE YOĞUNLUK BAŞLADI
Sınav merkezlerinin önünde şu dakikalarda yoğunluk artıyor. Artık adaylar ve aileler için sınav öncesi son dakikalar. Öğrenciler son kontrollerini yapıp heyecanlarını yenmek için aileleriyle kısa sohbetler yapıyor.

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Gonca Şahin (veli): Bu sabah çok heyecanlıyım sanki elim ayağım birbirine dolaşmış gibi. Hazırlık sürecimiz de çok yoğun geçti.

Dakika dakika LGS
Ömer Şahin: Hazırlık sürecinde bol bol soru çözdüm. İyi bir lise kazanmayı hedefliyorum. Şu an hiç heyecanlı değilim, aksine çok normal bir gün gibi hissediyorum.
Dakika dakika LGS
Esra Yılmaz (veli): Heyecanlı ve zor bir süreci geride bıraktık. Sınav dönemi çocukların ergenlik dönemine denk geldiği için biraz zorlandık. Neyse ki artık sona eriyor. Tüm çocuklar umarım güzel okullarda okur ve istedikleri yerlere girer.

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Ezgi Yılmaz: Şu an çok heyecanlı değilim. Sınavdan önceki son günleri de eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalıştım çünkü kendimi rahatlatmaya ihtiyacım vardı. Dün gece uyurken de zorluk yaşamadım. Hedefim Yaşar Acar Fen Lisesi’ni kazanmak. Sınavın sözel kısmı bence kolay olacak, sayısalda fen zorlayabilir. Hazırlık süreci boyunca günde 300 soru çözdüm.

Munise Alasat (Veli): Süreç stresli ve zordu. Çocuklara sürekli “hadi, hadi, hadi” dedik. İlk etapta çocukları sınav yüzünden zorlamanın doğru olmadığını düşünüyordum ancak hazırlık dönemi gelince bir baktım süreç bizi de diğer ailelere dönüştürmüş. Bu nedenle aslında çocuğuma çok baskı yaptım, çoğu zaman stresten ağladığını biliyorum. Keşke böyle olmasa. Ancak bunlara rağmen onun sağlığı ve mutluluğuna odaklanmaya çalıştım.

Dakika dakika LGS
Serra Kaya: Şu an çok heyecanlı ve gerginim. Neyseki sınav sözel oturumla başlayacak onun kolay olacağını düşünüyorum. O nedenle biraz rahatım. Haftada 3 gün deneme çözdüm ve özel hocalarla çalıştım. Bence sınava iyi hazırlandım. Beşiktaş Anadolu Lisesi’ni kazanmak istiyorum. Sınava kalan son günlerde de çok ders çalışmadım onun yerine MEBİ denemelerini çözdüm. Sınava Bakanlığın kaynaklarından hazırlandım.

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#Liselere Geçiş Sistemi#LGS#Sınav

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