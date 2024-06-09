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Dakika dakika AYT

Güncelleme Tarihi:

#Dakika Dakika AYT#ÖSYM#AYT
Dakika dakika AYT
Beyazıt ŞENBÜKMelike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 08:45

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu bugün düzenleniyor. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, 233 bin 389 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. AYT’de saat 10.00’dan, YDT ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap sınavı İstanbul Üniversitesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde izliyor. YKS’ye ait tüm gelişmeler saati saatine sitemizde olacak.

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09:00 ADAYLAR İÇERİ GİRMEYE BAŞLADI
Saatler 09:00’u gösterdiği andan itibaren adaylar sınav merkezlerine alınmaya başladı. Bazı adaylar son dakikaları soruları yanıtlayacakları salonda geçirmek isterken çoğunluk ise sevdiklerinin yanından henüz ayrılmıyor. Sınav dakikalarının yaklaşmasının verdiği heyecan devam ederken, okullara girmeyen adayların kapı önündeki bekleyişleri zaman zaman kahkahayla zaman zaman da düşünceli sessizlikle devam ediyor. An itibarıyla veliler yaklaşık bir saat sonra sınava girecek adaylara son motivasyon konuşmalarını yapıp, tavsiyeler veriyor.

Dakika dakika AYT
Rabia Altınok: Ben AYT’de kendime daha çok güveniyorum çünkü bilgiye dayalı sorularla muhattap olacağız. Bu sabah düne göre daha rahat bir gün. Bir saat önce geldim birazdan içeri gireceğim. Ortama alışmış olmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum.

Erdoğan Altınok (veli): Rahat olması onun için en iyisi. Son konuşmalarımızda sürekli bunu tavsiye ediyorum.

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Dakika dakika AYT
Sude Karadağlı: Çok emek verdiğim için heyecanlıyım ve en iyisini yapmak istiyorum. İlk kez giriyorum ve dün benim için daha heyecanlıydı. Biraz süre sıkıntısı oldu. Ancak bugün daha rahatım. Az sonra içeri gireceğim. Sınıfa adapte olmak istiyorum ve masamın sallanıp sallanmadığını kontrol ediyorum.

İlknur Karadağlı (veli): Kızıma güveniyorum. İstanbul Çapa Tıp istiyor. 2 yıl boyunca emek verdi, başarılı olacağına inanıyorum.

Dakika dakika AYT

Kemalettin Erdoğan: Biraz odaklanma problemim olduğu için dünkü sınava kendimi pek veremedim. Çözdüğüm deneme sınavlarından daha kötüydü. O yüzden bugün moralim bozuk. Ancak motivasyonumu toparlamaya çalışıyorum. Bugün daha iyi olacağına inanıyorum. YDT’ye de katılacağım. Henüz binaya girmedim, sınava son 15 dakika kalana değin ailemle dışarda vakit geçirmek istiyorum.
Dakika dakika AYT
Feride Hatemi: Dün ilk gün olduğundan daha heyecanlıydım. Bu yüzden 09.00’da salona girmeyi tercih ettim. Arkadaşlarımı gördüm, onlarla sohbet etmek iyi geldi. Bugün de aynı yöntemi deneyeceğim.

Canan Hatemi (veli): Ben çocukların artık 18 yaşında olduğunu ve bu yüzden kapıda beklemenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu onlar üzerinde baskı da yaratabilir. Sınavının iyi geçeceğini umuyorum.

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Dakika dakika AYT
Tuğba Şengül: Geçtiğimiz yıl da sınava girmiştim. Dünkü sınavda sosyal çok zorladı ve uzun sürdü. Bu nedenle matematik kolay olmasına rağmen yetişmedi. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum çok az bir heyecan var tabii. Sınavın başlamasına az kaldı ama son dakikaları sınıfta değil, dışarda hava alarak geçirmek istedim. 

08.45 ADAYLAR OKULLARA GELMEYE BAŞLADI
Adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. Erken gelenlerin çoğu riske girmek ve sınavı kaçırmak istemediklerinden sabah yola çok erken çıktıklarını söylüyor. Bir nedenleri de sınav merkezinin önünde bir an önce bulunup sınav saatini sakince beklemek.

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Dakika dakika AYT
Gamze Sevimli: dün de çok stresli değildim ama bugün daha rahatım. İlk oturuma da erken gelmiştim yine burada kafamı toparlamak istedim. Bahçelievler’de oturuyorum ve dün Beyazıt’a gelmem 1 buçuk saat sürdü. Bugün risk almak saçma olurdu. Dedem ve babaannem en büyük destekçilerim. Dün TYT beklediğimden iyi geçti.

Mehmet Sevimli (veli): Torunumu getirdim ama sanki ben sınava giriyormuş gibi heyecanlıyım. Dün daha gergindik bize antrenman oldu. Hayallerine kavuşması için dua ediyorum.

Dakika dakika AYT
Naz Tekin: Dün TYT öncesi sabah saat 04.00’te uyandım, çok gergindim. Bugün ise belki yorgunlukla daha güzel uyudum ama AYT öncesi kendimi rahat hissediyorum.
Çığıl Tekin (veli): Entreresan şekilde geçen haftadan beri hiç stresli değilim çünkü çok iyi çalıştı. Bu rahatlığımızın ona da yansıdığını umuyorum. Bu sabah kalktık güzel bir kahvaltı yaptık, çayını içti ve erkenden sınav yerine gelmek istedi. Yakın oturmamıza rağmen burada olmak ona iyi geldi. 09:00’da kapıların açılmasıyla sınıfa alışmak için girmeyi tercih ediyor.
Dakika dakika AYT
Rıza Dönmez: Sınava üçüncü kez giriyorum çünkü hedefim hukuk okumak. Şu an kendimi mükemmel hissediyorum, heyecanlı değilim. Dün Türkçe iyi geçti ancak sosyal bilimler çok zordu. Dünkü sınavda eleyici sorular vardı. Bu sınavı da dünkünden daha zor bekliyorum açıkçası.
Dakika dakika AYT

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Yasemin Esari: TYT’de çok stresliydim. Ama bugün gayet iyiyim. Dün fen zorladı ve matematiğe zaman kalmadı. TYT, AYT gibiydi. Bugün ise geometrinin zor olmasını bekliyorum, matematikte de daha zor sorular gelir diye düşünüyorum. Erken gelmemizde Fenerbahçe’nin toplantısı da çok etkili oldu. 

Elif Esari (veli): Dün navigasyon stat önünden yönlendirdi boş gösterip. Geç kalanlar çoktu. O nedenle bugün erken geldik. Kızıma inanıyorum, başarılı olacak. 

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#Dakika Dakika AYT#ÖSYM#AYT

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