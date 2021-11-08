Daim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Daimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Bu kelime cümle içinde ''her daim'' ve ''daima'' şeklinde de kullanılır:
Örnekler:
1- Her daim yanında olduğumu sakın unutma.
2- Kalbim daima seninle olacak.
Daim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Muttasıl:
Dilimize Arapçadan geçen muttasıl kelimesi, bitişmek anlamına gelen ittisal sözcüğünden türetilmiştir. Muttasıl, hem aralıksız hem de devamlı anlamına gelir.
2- Sürekli:
''Sürmek'' fiilinden türetilen sürekli sözcüğü de daim kelimesiyle eş anlamlıdır.
3- Boyuna:
Öz Türkçe bir sözcük olan boyuna, hiç ara vermeden, fasılasız anlamına gelir.
4- Sonsuz:
Daim kelimesinin yan anlamı sonsuzdur. İki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.
5- Baki:
Beka sözcüğünden türetilmiş olan baki kelimesi de sonsuz ve daim sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Daim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Seneler boyunca ''muttasıl'' yolunu gözledim.
2- ''Sürekli'' onu düşünmekten günlük işlerimi bile yapamaz oldum.
3- ''Boyuna'' telefona baktığı için muhabbete hiç katılmıyor.
4- Seni ''sonsuza'' kadar seveceğim.
5- Yazdığı eserler ''baki'' kalacak.