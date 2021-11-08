Daim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Daimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Bu kelime cümle içinde ''her daim'' ve ''daima'' şeklinde de kullanılır:

Örnekler:

1- Her daim yanında olduğumu sakın unutma.

2- Kalbim daima seninle olacak.

Daim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Muttasıl:

Dilimize Arapçadan geçen muttasıl kelimesi, bitişmek anlamına gelen ittisal sözcüğünden türetilmiştir. Muttasıl, hem aralıksız hem de devamlı anlamına gelir.

2- Sürekli:

''Sürmek'' fiilinden türetilen sürekli sözcüğü de daim kelimesiyle eş anlamlıdır.

3- Boyuna:

Öz Türkçe bir sözcük olan boyuna, hiç ara vermeden, fasılasız anlamına gelir.

4- Sonsuz:

Daim kelimesinin yan anlamı sonsuzdur. İki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

5- Baki:

Beka sözcüğünden türetilmiş olan baki kelimesi de sonsuz ve daim sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Daim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Seneler boyunca ''muttasıl'' yolunu gözledim.

2- ''Sürekli'' onu düşünmekten günlük işlerimi bile yapamaz oldum.

3- ''Boyuna'' telefona baktığı için muhabbete hiç katılmıyor.

4- Seni ''sonsuza'' kadar seveceğim.

5- Yazdığı eserler ''baki'' kalacak.