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Daim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Daimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Daim#Daim Eş Anlamlısı
Daim kelimesinin eş anlamlısı nedir Daimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan daim kelimesi, devam sözcüğünden türetilmiştir. Devam kelimesi, aralıksız, sürekli anlamına gelirken daim de her zaman ve ara vermeden demektir. Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde yer alır. Örneğin Devr-i Daim Etmek. Sık kullanılan temenni sözlerinden biri olan ''Daim Olsun'' ise kalıcı olsun, hiç bitmesin manasına gelir. Daim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Daim kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Bu kelime cümle içinde ''her daim'' ve ''daima'' şeklinde de kullanılır:

 Örnekler:

1- Her daim yanında olduğumu sakın unutma.

2- Kalbim daima seninle olacak.

 Daim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Muttasıl:

 Dilimize Arapçadan geçen muttasıl kelimesi, bitişmek anlamına gelen ittisal sözcüğünden türetilmiştir. Muttasıl, hem aralıksız hem de devamlı anlamına gelir.

 2- Sürekli:

 ''Sürmek'' fiilinden türetilen sürekli sözcüğü de daim kelimesiyle eş anlamlıdır.

 3- Boyuna:

 Öz Türkçe bir sözcük olan boyuna, hiç ara vermeden, fasılasız anlamına gelir.

 4- Sonsuz:

 Daim kelimesinin yan anlamı sonsuzdur. İki sözcük cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

 5- Baki:

 Beka sözcüğünden türetilmiş olan baki kelimesi de sonsuz ve daim sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Daim Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Seneler boyunca ''muttasıl'' yolunu gözledim.

 2- ''Sürekli'' onu düşünmekten günlük işlerimi bile yapamaz oldum.

 3- ''Boyuna'' telefona baktığı için muhabbete hiç katılmıyor.

 4- Seni ''sonsuza'' kadar seveceğim.

 5- Yazdığı eserler ''baki'' kalacak.

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#TDK#Daim#Daim Eş Anlamlısı

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