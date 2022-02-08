Dahada nasıl yazılır? Dahada kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

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Daha da kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Fazla 2- Hâlâ 3- Henüz 4- Çok 5- Üst 6- Ek olarak 7- İlaveten

8- Elan 9- Artık 10- Başka 11- Diğer 12- Öteki

Dahada Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız daha da kelimesi, yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Daha da - Doğru Kullanım

Dahada - Yanlış Kullanım

Dahada kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçede -de da, hem ek hem de bağlaç olarak kullanılır.

Örnek Kelimeler:

1- Sırada 2- Masada 3- Evde 4- Bahçede 5- Burada

Bu kelimelerde -da, bulunma eki olarak kullanılmıştır. -Da bulunma eki olarak kullanıldığı tüm kelimelerle bitişik yazılır.

1- Daha da Yüksek 2- Sana da 3- Daha da çok 4- Yine de

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Bu sözcüklerde ise -da bağlaç olarak kullanılmıştır. Da bağlacı diğer tüm bağlaçlar gibi ayrı yazılır.