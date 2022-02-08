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Dahada nasıl yazılır? Dahada kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

#TDK#Sözlük#Dahada Kelimesi
Dahada nasıl yazılır Dahada kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı

Eski Türkçe ile kaleme alınan metinlerde ''dahı'' şeklinde geçen bu sözcük, 18. yüzyıldan itibaren ''daha'' şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelimenin sözlük anlamı çoktur. Daha kelimesi cümle içerisinde zaman zarfı olarak da kullanılır. Örneğin: ''Daha kimse gelmedi'' cümlesinde daha sözcüğü henüz anlamında kullanılmıştır. Daha da nasıl yazılır? Daha da kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Daha da kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Fazla 2- Hâlâ 3- Henüz 4- Çok 5- Üst 6- Ek olarak 7- İlaveten

 8- Elan 9- Artık 10- Başka 11- Diğer 12- Öteki

 Dahada Nasıl Yazılır?

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız daha da kelimesi, yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 Daha da - Doğru Kullanım

 Dahada - Yanlış Kullanım

 Dahada kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türkçede -de da, hem ek hem de bağlaç olarak kullanılır.

 Örnek Kelimeler:

 1- Sırada 2- Masada 3- Evde 4- Bahçede 5- Burada

 Bu kelimelerde -da, bulunma eki olarak kullanılmıştır. -Da bulunma eki olarak kullanıldığı tüm kelimelerle bitişik yazılır.

 1- Daha da Yüksek 2- Sana da 3- Daha da çok 4- Yine de

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 Bu sözcüklerde ise -da bağlaç olarak kullanılmıştır. Da bağlacı diğer tüm bağlaçlar gibi ayrı yazılır.

 

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#TDK#Sözlük#Dahada Kelimesi

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