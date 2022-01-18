Daha edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Edat ile bağlaç üzerinden birçok kelime genelde karıştırılır. Bu kelimelerin içerisinde aynı zamanı daha sözcüğü de öne çıkıyor.

Daha Edat mı Bağlaç mı?

Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını bağlayan kelimeler bağlaç olarak ifade edilir. Bu doğrultuda daha kelimesi de bu görevi üstlendiği için bağlaçtır.

Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

Daha kelimesinin bağlaç olduğunu anlamak için Türk Dil Kurumu kapsamında, cümleleri birbirine bağladığı üzerinden anlamak mümkün.

‘’Eve gidecektik fakat daha onun işi bitmemişti.’’

Bu şekilde cümleyi bir arada tutma ve bağlama gibi yapı üzerinden öne çıkar. Yani kısacası daha kelimesi bağlaç olarak ifade edilir.