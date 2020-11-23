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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

'Daha çok dikkat ve sabır diliyorum'

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'Daha çok dikkat ve sabır diliyorum'
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Bir haftalık ara tatilin ardından eğitim öğretim yeniden başladı. Sene başında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş adımları atılırken, koronavirüs salgınındaki yükseliş nedeniyle 23 Kasım’dan itibaren yeniden uzaktan eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil sonrası başlayan uzaktan eğitimin ilk gününde bir mesaj yayımladı. Selçuk sosyal medyadan paylaştığı mesajında yeniden yüz yüze eğitime geçilebilmesi için öğrencilere dikkat ve sabır diledi. Bakan Selçuk’un mesajı şöyle:
“Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir...”

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