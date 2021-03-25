Dağları Devirmek ne demek? Dağları Devirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dağları devirmek deyimi büyük zorlukların ve sıkıntıların altından zorla da olsa kalkabilmeyi, o zorlukları yenebilmeyi ifade etmektedir.

Dağları Devirmek Ne Demek?

Dağları devirmek deyimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan, durum ifade eden deyimlerdir. Anlamı şu şekilde tanımlanır: Bir insanın zor durumlarından altından, sıkıntılı şeylerin altından bir şekilde zorla da olsa kalkmak, başarmaktır.

Dağları Devirmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dağları devirmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Tanım ise şe şekildedir: Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak. Zorlukların üstesinden gelebilmektir.

Dağları Devirmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dağları devirmek deyimi günlük hayatta yapılan sohbetlerde kullanılmaktadır. Örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir: O kadar zorluğa rağmen durmadı, yılmadı ve dağları devirdi.