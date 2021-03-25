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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 25.03.2021 - 04:19 | Son Güncelleme:

Dağlara Taşlara ne demek? Dağlara Taşlara deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dağlara Taşlara ne demek? Dağlara Taşlara deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hepimiz farkında olsak da olmasak da konuşurken deyimlerden faydalanırız. Bu bağlamda dilimize yerleşmiş olan pek çok deyim vardır. Bunların anlamlarının bilinmesi dilin etkin bir şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir. Dağlara taşlara ne demek? Dağlara taşlara deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Dağlara taşlara deyimi sıklıkla duyduğumuz ve belki de kendimizin de çok fazla kullandığı deyimlerden bir tanesidir. Deyimler kimi zaman kişinin farkında olmadan kullandığı söz öbekleridir. Bu söz öbekleri gerçek anlamlarının dışında kullanılır ve bazen cümleye süslü bir anlatım verir.

 Dağlara Taşlara Ne Demek?

 Dağlara taşlara kötü bir olayın olmaması ve insanlardan uzak olması anlamında kullanılan bir deyimdir. Kişiler eğer bir şeyin başa gelmesinden korkuyorsa dağlara taşlara deyimini kullanır.

 Dağlara Taşlara Deyiminin Anlamı (TDK)

 Kötü bir olayın anlatımı esnasında bu olayın uzak olması yaşanmaması için söylenen bir ifadedir. Bu olay bizden uzak olsun anlamına gelen bir deyimdir.

 Dağlara Taşlara Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Hastalığı çok ilerlemiş, dağlara taşlara.

 Bu cümlede kişinin hastalığının ölümcül bir boyutu ulaştığı anlatılır. Anlatıcı dağlara taşlara ifadesi ile bu hastalık bize gelmesin demek istemiştir.

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