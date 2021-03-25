Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak deyiminde başkalarının alın teri dökerek kazandığı şeylere göz diken insanlar anlatılır. Hilekar ve zorba insanları tanımlarken de bu deyim kullanılır. Dağdan gelip bağdakini kovmak deyiminin anlamı nedir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Tarihi 19. yüz yıla kadar uzanan deyimde, başkalarının hakkını gasp etmek isteyen kurnaz kişiler eleştirilir. Günümüzde de sıklıkla kullanılan deyim ''Hazıra Konmak'' tabiri ile eş anlamlıdır.
Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Ne Demek?
Dağdan gelip bağdakini kovmak deyimi, başkasına ait olan şeyler üzerinde hak iddia etmek demektir.
Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Anlamı (TDK)
TDK'ya göre Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak deyiminin iki anlamı vardır.
- Anlamı: Bir yeri hile yapmak ve yalan söylemek suretiyle başkasının elinden almaya çalışmak.
- Anlamı: Başkasının evine ya da makamına göz dikmek
Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Şu şehir eşkıyalarının yaptığına bak, resmen dağdan gelip bağdakini kovuyorlar.
2- Emeğimize sahip çıkmalı ve onların dağdan gelip bağdakini kovmalarına müsaade etmemeliyiz.