Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tarihi 19. yüz yıla kadar uzanan deyimde, başkalarının hakkını gasp etmek isteyen kurnaz kişiler eleştirilir. Günümüzde de sıklıkla kullanılan deyim ''Hazıra Konmak'' tabiri ile eş anlamlıdır.

Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Ne Demek?

Dağdan gelip bağdakini kovmak deyimi, başkasına ait olan şeyler üzerinde hak iddia etmek demektir.

Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Anlamı (TDK)

TDK'ya göre Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak deyiminin iki anlamı vardır.

Anlamı: Bir yeri hile yapmak ve yalan söylemek suretiyle başkasının elinden almaya çalışmak. Anlamı: Başkasının evine ya da makamına göz dikmek

Dağdan Gelip Bağdakini Kovmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Şu şehir eşkıyalarının yaptığına bak, resmen dağdan gelip bağdakini kovuyorlar.

2- Emeğimize sahip çıkmalı ve onların dağdan gelip bağdakini kovmalarına müsaade etmemeliyiz.