Dağda Bağın Var Yüreğinde Dağın Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dağda bağın var yüreğinde dağın var atasözü bir insanın ne kadar malı olsa da, zengin bir kişi olsa da dertlerden sıkıntılardan kurtulamayacağı, malın bunları yok etmediğini hatta daha da çoğaltabildiğini açıklamaktadır.

Dağda Bağın Var Yüreğinde Dağın Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dağda bağın var yüreğinde dağın var atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Malı mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar. Mal derdi, tasayı ve kaygıyı uzak tutmaz. Malın çoğalması ile beraber üstüne dert de daha çok koyar.

Dağda Bağın Var Yüreğinde Dağın Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Çok paran olsa neye yarar, atalarımız boşuna dağda bağın var yüreğinde dağın var dememiş.