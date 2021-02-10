Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son dönemlerde internetten en sık araştırılan ve en merak edilen atasözlerinden biri olarak, dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar cümlesi gelmektedir. Özellikle hem insan için hem de farklı durumlar konusunda değerlendirilen bir atasözüdür.

Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hayatta her zaman güçlünün daha güçlüsü vardır. Aynı zamanda en üstü görünen bir yöneticinin de üstü mutlaka olur. Her zaman bir üst yönetim bulunur. Aynı zamanda çözülmesi en zor meselelerin dahi mutlaka bir çözümü bulunur.

Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar atasözü en güzel anlama sahip cümlelerden biridir.

‘’Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar; o yüzden sen bu konuda kendini üzme mutlaka bir çaresini buluruz.’’