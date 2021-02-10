Dağ Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü daha çok insan ilişkilerindeki sorunları dile getirmek için kullanılır. ''Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış'' şeklinde başka bir versiyonu vardır.

Dağ Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış atasözünün anlamı

Anlamı: Biz birisine küsecek kadar derin duygular hissederken, başka biri bunu önemsemeyecek kadar bize uzak olabilir. Bu nedenle birisini umursayıp hayatımıza almadan önce onu da bizi önemsediğinden emin olmalıyız. Anlamı: Atasözünün tavşanlı olan versiyonunda tavşanın küçüklüğü ile önemsizliği bir tutulmuş ve toplum nezdinde önemsiz olan kişilerin önemli bireylerce umursanmayacağı vurgulanmıştır. İnsanların birbirlerini önemsemesi için eşit seviyelerde ve şartlarda olması gerekir. Aksi takdirde hissedilen duygular aynı olmaz. Bu da insan ilişkilerinin zarar görmesine neden olur.

Dağ Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- İş arkadaşının ona küstüğünü öğrenince dağ dağa küsmüş dağın haberi olmamış dedi.