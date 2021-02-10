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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:58 | Son Güncelleme:

Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bu atasözü, bir gün, farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşayan sevdiklerimizle tekrar bir araya gelebileceğimizi vurgular. Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözünün anlamı nedir? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

İnsanın diğer varlıklardan farkı düşünebilen ve düşünceleri doğrultusunda hareket edebilen bir canlı olmasıdır. Atasözünün de belirttiği gibi insan çabaladığı ve yeterince istediği takdirde kavuşmak istediği insanlar bir araya gelebilir.

 Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözü, birbirini özleyen insanların tüm engellere ve mesafelere rağmen kavuşacağı anlamına gelir. İnsanın duyguları ve istekleri karşısında mesafelerin hiçbir önemi yoktur. Bu atasözü günümüzde daha çok teselli maksatlı kullanılır. İnsanın sabırlı olması gerektiğini çünkü bir gün mutlaka özlediği insanlara kavuşacağını belirtmek için söylenir.

 Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Annem beni dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur diyerek teselli etti.

 2- Sabırlı ol dedi yaşlı adam: Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur elbette.

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