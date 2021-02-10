Dağ Başından Duman Eksik Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü, birden fazla anlama gelmektedir. Sadece başarılı insanları değil zengin kişilerin çektiği sıkıntıları anlatmak için de sıklıkla kullanılır.

Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dağ Başından Duman Eksik Olmaz atasözü, başarılı insanların her zaman çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini vurgular. Her insan başarıya giden yolda karşılaştığı zorluklarla mücadele etmeyi bilmelidir. Atasözünde toplum bir dağa benzetilmiş. Fikirleriyle topluma ışık tutanlar, çeşitli saldırılara maruz kalabilir. Ne olursa olsun bunlara göğüs germeli ve sabırlı davranmalıdır.

Ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek kişileri tanımlamak için de bu atasözü kullanılır.

Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Babası Levent'i dağ başından duman eksik olmaz diyerek avutmaya çalıştı.

2- Atalarımız boşuna dağ başından duman eksik olmaz dememişler.