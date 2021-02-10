Dağ Başına Kış Gelir İnsanın Başına İş Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir atasözü insanlık açısından öğüt olmuş bir atasözüdür. Bu atasözü insanın başına gelen yıpratıcı olayları anlatmaktadır.

Dağ Başına Kış Gelir İnsanın Başına İş Gelir Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?

Dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir atasözünün anlamı şöyledir;

Kışın dağda her zaman fırtına olur. Bunun gibi, insanın yaşamında da her zaman yıpratıcı olaylar olur. İnsanlarında başında sıkıntıları eksik olmaz. Doğanın kanunu böyledir.

Dağ Başında Kış Gelir İnsanın Başına İş Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Karşınıza çıkan zorluklar, sizi bunaltan dertler sizi asla yıldırmasın; dağ başına kış gelir, insan başına iş gelir.