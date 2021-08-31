Daf Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Daf Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Daf markası, Hollandalı otomobil ve ticari araç üreticisi niteliğinde olan bir kuruluştur. DAF kelimesi, Van Doornes Automobilfabrieken şeklindeki ifadenin kısaltılmış halidir.

Daf Hangi Ülkenin Markasıdır?

Daf, Hollanda’ya ait olan bir markayı kapsamaktadır. Daf markası, yetmişli senelerde Magirus-Deutz (Almanya), Volvo (İsveç) ve Saviem (Fransa) ile beraber Avrupa dörtlüsü şeklinde adlandırılan döneminin en yaygın olan otomobil üreticilerinin arasında yer almıştır.

Daf Nerede Üretiliyor?

Daf merkezinin genel merkezi Hollanda’nın Eindhoven kentinde yer almaktadır. Ürünler de burada üretilmektedir.

Daf Ne Zaman Kurulmuştur?

Daf markası, 1928 tarihinde kurulmuştur. Dünya çapında popülerliğe sahip olan bir şirkettir.

Daf Markasının Sahibi Kimdir?

Daf sirketinin esas kurucuları Hub van Doorne, Wim van Doorne ve A.H. Huenges isimli üç kişiden oluşmaktadır.

Daf’ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Hub van Doorne tarafından1928 senesinde, Hollanda'nın Eindhoven kenti içerisinde "Hub van Doorne, Machinefabriek en Reparatie-inrichting" adı ile kurulmuştur. Başlangıç olarak kaynak veya metal işleme alanlarında hizmet sunan firma, 1932 senesinde ismini "Van Doornes Aanhangwagenfabriek" ya da (DAF) şeklinde değiştirmiştir ve kamyonlar için olan metal kasaları üretmeye başlamıştır.

1936 senesinde TIR konteynerlerini de üretmeye başlayan şirket, bu alan kapsamında dünya üzerinde bir ilke imza atmıştır.1987 senesinde DAF İngiliz Rover Group'un Leyland Trucks adı verilen bölümü ile birleşmek sureti ile DAF NV ismini almıştır. Zaman geçtikçe ortaya çıkan finans sorunlarına giren bu firma, 1996 senesinde bir Amerikan firması olan Paccar tarafından satın alınmıştır.