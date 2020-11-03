Dadaizm nedir? Dadaizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Dadaizm, 1. Dünya savaşına tepki olarak ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, 1916’da Hugo Ball’ın etkisiyle İsviçre’ye ve 1920’de de Paris’e yayıldı.

Dadaizm Sanat Akımı Kurucusu

Dadaizm, sanat akımının kurucusu ve daha sözcüğünü 8 Şubat 1916’da ilk kullanan bu akımın öncülerinden Tristan Tzara, Hans Arp Ribemont Dessaignes tarafından ortaya atıldı. Bu akım, modern, kapitalist toplumun yerine anlamsızlığı ve mantıksızlığı savunan anti burjuva tepkileri ortaya çıktı. 1917 yılında Dadaizm Akın’ının yönetimini Tristan Tzara eline aldı.

Dadaizm En Bilinen Örnekleri

Edebiyat ve estetik alanında bir başkaldırı özelliği taşıyan bu akım ilk başlarda sanatı kesin bir dille reddediyordu. Her şeye tepki niteliğinde ortaya çıkan bu akım sonucunda ilk kez 30 Mart’ta kışkırtıcı gösteriler ve sanatçılar gördü kurallarını hiçe sayan davranışlar sergiliyordu. Örneğin kutulara anahtarları vurup tempo tutuyor, gülünç hareketler yapıp dans ediyor ve ayı gibi homurdanıyordu.

Dadaizm Eserleri ve Temsilcileri Hakkında Bilgi

Dadacılar, pek çok sanat dalında etkinlik gösteriyor. Şiir ve resim alanını birlikte yürüterek görsel sanatları bir bütün olarak ele alanlar çoğunluktaydı. Özellikle de değişik teknikler kullanarak resim çalışmaları yapıyor ve çeşitli gereçleri bir araya toplayarak collage adı verilen bir teknik oluşturuldu. Max Ernst, yapıştırma tekniğini hayal gücünün sınırlarını zorlayarak kullandı. Marcel Duchamp, George Grosz, Otto Dix, Francis Picabia, jean Cocteau ve Marcel Duchamp bu akımın temsilcileri arasında yer alır. Dada akımı içinde yer alan grup 1917 yılında düzenlediği karma sergiye katılmıştır

Türkiye’de Dadaizmin Etkisi

Türkiye’de Dadaizm çok fazla yayılmamıştır. Ülkemizde Mümtaz Zeki Taşkın, davacıların etkisi ile şiirler yazdı. Bunun yanında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemil Eren, Hüseyin Bilişik gibi sanatçılar da resimlerinde yaşamın çelişkilerini alaycı bir anlatımla boya dışında farklı gereçler kullanarak yansıtmıştır. Tüm bu eserlerde dadaizmin etkileri görülebilir.

Dadacılık Anlamı Nedir?

Dadacılık, anlamı ve kökeni hakkında pek çok farklı görüş bulunuyor. Avusturyalı sanatçı Richard Huelsenbeck sözlüğün içine bir bıçağı rastlar ve bıçağın dada sözcüğüne denk geldiği söylenir. Başka bir açıklamaya göre ise, dada sözcüğünün bir çocuğun sözlerinin saçmalığını ve çocukça yaklaşımını ifade ettiği söylenir.

Dünyada Dadaizmin Yayılması

Breton’a göre özgür, farklı ve değişik bir bakıcısı olarak tüm dünyada yayıldığını söylüyordu. İsviçrede doğan bu akım, memleketinden uzakta bulunan pek çok ozan, ressam, şair ve heykelcileri de bir araya getirmeyi başardı.

Dadacılık akımının üyelerinin yıkıcılığı, dilin yıkıma uğratılması, eylem aracı olarak skandalı seçmiş olmaları bu akımı farklı kılmıştır. Bu akımın kökleri ise, Avant harfe yaklaşımına dayanmaktadır. Bu akımın öncül niteliği taşıyan amfi sanat terimi tarafından 1913 yılında sanat camiasına kabul ettirildi.

Dadaizmin Siyasi Özelliği

Berlin’de siyasal ayaklanmanın hızlandırdığı bu akım, kısa bir süre içinde resim alanında yaygınlaştı. ABD’de dadacılık hareketinin en doruk noktası ise, New York’taki Bağımsızlar salonunda gerçekleşti. Almanya’da yaşanan yenilgilerin körüklediği bu hareket, Berlin’de 1918’de gelişti. Bu akım, George Grosz gibi sanatçılar sayesinde tam anlamı ile siyasal bir özellik kazandı. 1. Dünya savaşına tepki olarak ortaya çoktan bu akım, modern kapitalist toplumun ve estetik anlamsızlığı savunur. Tim dünyada etkisi görülen bu akım, ülkemizde çok fazla yaygınlaşmadı. Fakat yine de bazı sanatçılarımız bu akıma dair önemli eserler bıraktı.