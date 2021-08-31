Dacia Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Dacia Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Dacia'nın ilk kurulduğu dönemlerden bu yana destek veren Renault markası, 1999 tarihinde Dacia'nın % 99'dan daha fazlasını satın almıştır. Romanya Piteşti'de yer alan yıllık 200.000 kapasiteye sahip olan fabrikada üretim işlemi yapılmaktadır.

Dacia Hangi Ülkenin Markasıdır?

Dacia markası, Romanya’ya ait olan bir otomobil markasıdır. Bu marka Romanya’da kurulmuştur.

Dacia Nerede Üretiliyor?

Dacia markasının modelleri Romanya'da yer alan Pitesti, Fas'ta bulunan Tanca, Kazablanka'daki SOMACA ve Cezayir'de bulunan Oran tesislerinde üretilmektedir.

Dacia Ne Zaman Kurulmuştur?

Dacia otomobil markası, 1966 tarihinde kurulmuş olan bir markadır. Günümüzde de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dacia Markasının Sahibi Kimdir?

1999 tarihinde Dacia markası, Renault Grubu'nun markası haline gelmiştir. Renault’un Dacia'yı satın alması nedeni ile bu Dacia’nın sahibi Renault’tur.

Dacia’nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Dacia, 1966 senesinde Romanya hükümetinin açmış bulunduğu ihale neticesinde kurulmuş olan, adını da Romanya topraklarının eski ismi Daçya’dan almış bulunan, 1999 senesinde Renault bünyesine geçen bir Romanyalı otomobil üreticisidir. Bununla birlikte Renault'un Romanya içerisindeki markasıdır.

1968 senesinde tüm parçaları Fransa üzerinden ithal edilerek montajı yapılabilen ve Piteşti’de yer alan fabrikasında boyanabilen Renault markası, 8 modelini Dacia 1100 adı ile piyasaya verip üretime başlamıştır. Dacia 1100; bört kapılı, beş kişilik karosere ve arka kısımdan konumlandırılmış bulunan 1100 cc’lik dört silindirli 46 beygir motora sahip olmaktadır. 133 km/sa maksimum hıza sahiptir ve 100 kilometrede ortalama olarak 6,6 lt benzin tüketmektedir. Dacia 1100 modeli 1971 senesine kadar üretimine devam etmiştir.