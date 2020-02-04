‘Da Vinci’ kampüste kullanılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ‘Da Vinci’, tek yolculu bir araç. Sürücü için modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak hedefiyle tasarlanıp, üretilen araç ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo Da Vinci’den aldı. Zamanının ötesinde işler başaran Da Vinci’nin isminin araca verilmesinin arkasında, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.

KAMPÜSTE KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Elektrikli batarya sistemiyle çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle 30 dakika; yavaş şarj özelliğiyle ise üç saat gibi kısa bir sürede batarya tamamen şarj ediliyor. Araç içerisine entegre edilmiş üniteyle telefon ve küçük elektronik aletler şarj oluyor. Araçta sürücü koltuğu ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet hava yastığı çarpma güvenliğini sağlıyor. Stratejik olarak yerleştirilen ve gece görüş özelliğine sahip dört farklı kamerayla aracın kör noktaları kontrol altına alındı. Kontrol paneli üstünde bulunan iki monitör ünitesiyle hız ve şarj bilgisi gibi araç bilgileri, park ve sürüş esnalarında kolaylık sağlayacak dört farklı bakış açısından görüntü takip edilebiliyor. Da Vinci’de yarış araçları sınıfında iki silindir devreli fren sistemi hızlı fren yapmaya olanak tanıyor. Rejeneratif frenlemeyle frenler kullanıldığında batarya yeniden şarj edilerek yüksek enerji verimliliği yakalanıyor. ‘Da Vinci, ilerleyen günlerde DAÜ kampüsünde kullanılmaya başlanacak.

TEK ŞARJLA 100 KİLOMETRE YOL

Tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen ‘Da Vinci’ ile Mağusa-Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gitmek mümkün. Tasarımı, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgilenen merkez, aynı zamanda Team Ada olarak elektromobil yarış takımıyla da uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil ediyor. Da Vinci’nin yaratıcısı Team Ada, daha önce de; Mekatronik Tasarım Ödüllü ‘Z-ZERO’, TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması 5’incisi ‘Mediterranean STORM’ ve Elektromobil 2018, 9’uncusu ‘Mediterranean Shark’ elektrikli araçlarını da tasarlamıştı.

‘TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM’

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, ‘Da Vinci’ ile ilgili şunları söyledi:

“Çok büyük ilgi aldık ve geri dönüşlerden çok mutlu olduk. En kısa zamanda kampüs içerisinde kullanıma başlayacağız. Bu proje bir grup geleceğin mühendislerinin eseri. Bir şirket tarafından büyük bütçelerle veya ticari amaçlarla üretilmiş bir ürün değil. Amacımız; öğrencilerimize gerek mühendislik alanları gerekse de takım çalışması bağlamında tecrübe kazandırmak. Dolayısıyla ‘Team Ada’ yine çok değerli bir projeyi tamamlayarak beni ve DAÜ’yü son derece gururlandırdı. Genç arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Takımım adına; her zaman bize destek olan ve yol açan Sayın Rektörümüze, ekibine ve bağlı tüm birimlere de ayrıca teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.”