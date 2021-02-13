D1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

D1 sınıfı ehliyet alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kurslarından belge çıkarmak gereklidir. Ehliyet alırken hangi sınıf ehliyet alacağını belirtmek gerekir. D1 sınıfı ehliyeti alabilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir.

D1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D1 sınıfı ehliyet minibüs ehliyeti olarak geçmektedir. Ancak minibüs kullanmak için sadece D1 sınıfı ehliyet yeterli değildir. B sınıfı ehliyette gerekmektedir. D1 sınıfı ehliyet almak için de en az 10 koltuklu bir minibüs sürmesi gerekmektedir.

- Otomobil (B)

- Kamyonet (B)

- Minibüs (D)

- Traktör

- Motor bisiklet

- ATV

D1 Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Nedir?

D1 sınıfı sürücü belgesi almanın yaşı 21 yaşını bitirip, 22 yaşından gün almış olmak gerekir. D1 sınıfı ehliyet için 21 yaş ve altına verilmez. 22 yaş ve üzeri herkes için gerekli şartlara uyulduğu taktirde ise verilmektedir.

D1 Sınıfı Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?

D1 sınıfı ehliyet almanın şartları sırası ile şu şekildedir;

- 21 yaşını doldurmuş, 22 yaşından gün almış olması

- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı bir sürücü kursuna kayıt olmak

- Aile hekimliğinden sağlık raporu almak

- Gerekli evraklar; Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma, kan kartı, sağlık raporu, adli sicil beyanı

- Sürücü kursunda teorik sınavda başarılı olmak

- Direksiyon sınavında başarılı olmak

- Ehliyet ve kart ücreti ödemek

- D1 ehliyeti sahibi olabilmek için B sınıfı ehliyet sahibi olmak

- M, A1, A2, A, B1 ehliyet almak için B sınıfı olması gereklidir.

- Ancak B, BE, C1, C1E, C, CE sınıfı ehliyete sahip olanlar sınava direkt olarak girebilirler.

D1 Sınıfı Ehliyet İçin Harç Ücreti (2020)

Ehliyet için harç ücreti her yıl farklılık gösterebilmektedir. D1 sınıfı ehliyet için sürücü kursuna 1400 TL ödenir. Direksiyon sınavına giriş ücreti 120 TL'dir. Harç ücreti 1254 TL 20 Krş. Kart ücreti 237 TL olarak belirlenmiştir. Toplam da ise 3010 TL bir tutar olarak hesaplanmaktadır.

Sürücü adayı bu şartlara uyduğu taktirde D1 sınıfı ehliyete sahip olabilmektedir.