D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Ehliyetler araçların yolcu sayılarına ve taşıyabildikleri ağırlıklara göre A, B, C, D ve E sınıflarına ayrılmaktadırlar. Bu sınıflara sahip olabilecek için ise başta yaş sınırları olmak üzere birçok koşul bulunmaktadır.

D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Yapılan yeni düzenlemelerle tır ve kamyonların sınıfları değiştirilmiştir. 27.04.1997 yılı öncesinden bu ehliyete sahip olanlar yine D sınıfı ehliyetler ile otobüs ve kamyon kullanabilir. D sınıfı belgesi ile kullanılabilecek araçların listesi şu şekilde olmaktadır:

Kamyon,

Kamyonet,

Tır,

Minibüs,

Traktör,

Otomobil,

D sınıfı ehliyet belgesi ile kullanılamayacak araçların listesi ise şunlar olmaktadır;

Otobüs,

Motosiklet

İş makinesi

D Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları ve Harç Bilgileri (2020)

D1 ve D1E sınıfı ehliyetlere sahip olmak için istenilen yaş sınırı 21 olurken, D ve DE sınıfı ehliyeti almak için gerekli olan yaş sınırı 24 olmaktadır.

Ehliyet alabilmek için gerekli şartlar altıya ayrılmaktadır. Bu şartlar ise;

Yaş şartı,

Adli sicil şartı,

Deneyim şartı,

Sınav Şartı,

Öğrenim şartı,

Sağlık şartı olmaktadır.

Adli Sicil Şartı

D sınıfı ehliyeti alabilmek için kanunlar ile belirlenen suçlardan hüküm almamış olması gerekmektedir. Kanunlar ile belirlenen bu suçlar ise şunlar olmaktadır;

Türk ceza kanunu 188, 190 ve 191. maddeleri,

6136 sayılı ateşli silahlar kanunun 12. maddesinin ikinci bendi ve bu bendi takip eden maddeler,

5607 sayılı kaçakçılık kanunun 4. maddesinin 7. fıkrası

Deneyim Şartı

D1 ve D sınıfı ehliyetlere sahip olmak isteyen kişilerde aranılan deneyim en az B sınıfı ehliyete sahip olunması olmaktadır.

DE sınıfı ehliyet alabilmek için ise öncesinde D sınıfı ehliyete sahip olunması gerekmektedir.

D1E sınıfı ehliyete sahip olunması için daha öncesinde sahip olunması gereken ehliyet sınıfı D1 olmaktadır. Belirtilen bu deneyimlere sahip olmayan kişilerin direkt olarak D sınıfı belgelerini almaları mümkün olmamaktadır.

Sınav Şartı

Ehliyet sınavları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki farklı aşamada yapılmaktadır. Ehliyet almak için genellikle bu iki sınavdan da başarılı olması beklenmektedir. Ancak D1, D, DE ve D1E sınıfları için sadece uygulamalı sınav yeterli olmaktadır.

Öğrenim Şartı

Ehliyet almak isteyen kimselerin en az il okul mezunu olmaları gerekmektedir.

Sağlık Şartı

Ehliyet başvurusu sırasında sağlık raporlarının verilmesi gerekmektedir.