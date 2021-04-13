D Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
Ç harfinden sonra gelen ''D'', alfabemizin beşinci harfidir. Fizikte ''d'' harfi öz kütlenin kısaltması olarak kullanılır. D harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.
D harfi ile başlayan ve bebeklere en çok konulan isimlerden biri Deniz'dir. Derya ismi ile eş anlamlı olan Deniz, hem kız hem de erkek çocuklarına konulabilir.
D Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Deniz aslanı
Deniz anası
Domuz
Deve
Deniz Ayısı
Dil Balığı
Dişli Sazan
Dülger Balığı
D Harfi ile Başlayan Şehir
Denizli
Düzce
Diyarbakır
D Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Danimarka
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Doğu Timor
Dominik Cumhuriyeti
D Harfi ile Başlayan İsim
D harfi ile başlayan erkek isimleri:
Doğan
Dilaver
Demir
Davut
Demiralp
Demircan
Dinçer
Doğa
Diren
Doğu
Doruk
Dorukhan
Durukan
D harfi ile başlayan kız isimleri:
Döndü
Derya
Dilara
Dürdane
Demet
Defne
Damla
Duygu
Destegül
Dicle
Dilan
Dilek
Doğa
Duru
Döndü
D harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Divan
Düdüklü Tencere
Daktilo
Davul
Dikiş Makinesi
Davlumbaz
Divit Kalem
Divit Yazı Hokkası
Dolap
D Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Dere Otu
Dulavrat Otu
Darı
D Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Deve tabanı
Düğün çiçeği
Defne
D Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
Dut
Dragon Meyvesi
D Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Doğan
D Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Dilek Yorulmaz
Deniz Çakır
Dilara Öztunç
Demet Sevim
Doğa Rutkay Aziz
Demet Akbağ
Demet Evgar
Dilan Çiçek Deniz
Deniz Gök
Demet Özdemir
Demet Tuncer
Doğa Nalbantoğlu
Dilara Kurtulmuş
Dilara Aksüyek
Dila Akbaş
Dilan Telkök
Dilek Aydın
Dilek Serbest