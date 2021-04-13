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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriD Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük D Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 02:56 | Son Güncelleme:

D Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

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D Harfi ile başlayan Hayvan, Şehir, Ülke, İsim, Eşya, Bitki, Çiçek, Meyve, Kuş Ve Ünlü (Artist) isimleri

Ç harfinden sonra gelen ''D'', alfabemizin beşinci harfidir. Fizikte ''d'' harfi öz kütlenin kısaltması olarak kullanılır. D harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.

D harfi ile başlayan ve bebeklere en çok konulan isimlerden biri Deniz'dir. Derya ismi ile eş anlamlı olan Deniz, hem kız hem de erkek çocuklarına konulabilir.

 D Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Deniz aslanı

 Deniz anası

 Domuz

 Deve

 Deniz Ayısı

 Dil Balığı

 Dişli Sazan

 Dülger Balığı

 D Harfi ile Başlayan Şehir

 Denizli

 Düzce

 Diyarbakır

 D Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Danimarka

 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

 Doğu Timor

 Dominik Cumhuriyeti

 D Harfi ile Başlayan İsim

 D harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Doğan

 Dilaver

 Demir

 Davut

 Demiralp

 Demircan

 Dinçer

 Doğa

 Diren

 Doğu

 Doruk

 Dorukhan

 Durukan

 D harfi ile başlayan kız isimleri:

Döndü

 Derya

 Dilara

 Dürdane

 Demet

 Defne

 Damla

 Duygu

 Destegül

 Dicle

 Dilan

 Dilek

 Doğa

 Duru

 Döndü

 D harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Divan

 Düdüklü Tencere

 Daktilo

 Davul

 Dikiş Makinesi

 Davlumbaz

 Divit Kalem

 Divit Yazı Hokkası

 Dolap

 D Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Dere Otu

 Dulavrat Otu

 Darı

 D Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Deve tabanı

 Düğün çiçeği

 Defne

 D Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

 Dut

 Dragon Meyvesi

 D Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Doğan

 D Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Dilek Yorulmaz

 Deniz Çakır

 Dilara Öztunç

 Demet Sevim

 Doğa Rutkay Aziz

 Demet Akbağ

 Demet Evgar

 Dilan Çiçek Deniz

 Deniz Gök

 Demet Özdemir

 Demet Tuncer

 Doğa Nalbantoğlu

 Dilara Kurtulmuş

 Dilara Aksüyek

 Dila Akbaş

 Dilan Telkök

 Dilek Aydın

 Dilek Serbest

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