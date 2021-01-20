D Flip Flop nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? D Flip Flop özellikleri ve kullanım alanları

Giriş üzerine uygulanan çıkış ile beraber, iki kararlı olan elektronik devreler flip flop olarak bilinmektedir. Özellikle belli miktar ve kapasite kapsamında depolama imkanı ile beraber, devrelerde daha sağlıklı ve güçlü bir çalışma potansiyeli teşkil etmektedir.

D Flip Flop Nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse D flip flop; devreye çalışma gerilimi süresi boyunca uygulanması ile beraber, buna göre çıkıştaki değeri devamlı şekilde koruyan multivibratörlere D flip flop denmektedir. Değişik giriş ve çıkış değerleri ile beraber yapısında lojik kapılar bulunduran bu sistem, cihazlar için birçok farklı devrede kullanılmaktadır. Anlık bir de işime sahip olması ile beraber bu değişim tetiklenme olarak bilinir.

D Flip Flop Ne İşe Yarar?

Elektronik sistemler açısından büyük bir öneme sahip olan ve yaygın kullanılan D flip flop, belli başlı görevleri üzerinden devrelerde değerlendirilmektedir. Özellikle girişlerde uygulanmış olan sinyallerin değiştirilmediği süre içerisinde çıkış durumunu konular ve böylece 1 bitlik bilgiyi saklama imkanı verirler. Böylece birçok farklı hafıza sistemi kapsamında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. En önemlisi bu develerin bellek özelliği olması ile beraber, hızlı giriş çıkış üzerinden depolama görevi üstlenirler.

D Flip Flop Nasıl Çalışır?

Devre üzerinden kondansatörlerin dolması üzerinden ters yönde voltaj vermesi ile beraber, Ledlerin GND bağlantısı kesmesi eşliğinde D flip flop çalışmaktadır. Bu doğrultuda devre içerisindeki ledlerin yanıp sönmesi kondansatörleri bağlı olarak gerçekleşir. Daha yüksek faradlı olan kondansatör çeşitleri, doğru şekilde kullanılması ile beraber yanıp sönme süreleri daha uzun hale getirilebilir.

D Flip Flop Özellikleri ve Kullanım Alanları

Özellikle anlık giriş çıkış üzerinden gerilim ile beraber 1 bitlik saklama ve depolama işlemi önemli özelliklerinden biridir. Bellek olarak değerlendirilmesi ile beraber derelerde görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Bu doğrultuda farklı kullanım alanlarına sahip olduğunu söylemek mümkündür.

- Bellekler için kullanılan sayıcılarda

- Kaydediciler için

- Ardışık devrelerde

Özellikle ardışık devrelerde bir önceki giriş var olan çıkışı belirlemektedir. Bu doğrultuda develerin bellek özelliği vardır ve bu da oldukça etkili bir kullanım imkanı sağlar.