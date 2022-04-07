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Cypher (açarsöz) formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

#Eğitim#Araştırma#Cypher (Açarsöz) Formasyonu Nedir
Cypher (açarsöz) formasyonu nedir, ne anlama gelir Kuralları nelerdir

Cypher (Açarsöz) formasyonu sıklıkla finansal piyasa içerisinde borsa da kullanılan bir teknik analiz formasyonudur. Özellikle kullanım alanı bakımından hareketli borsa fiyatlamalarından ifade etmek için bu yönteme başvurulmaktadır. Bu sebeple Cypher (Açarsöz) formasyonu hakkında detayları öğrenebilir ve finansal hayatta kullanabilirsiniz. Cypher (Açarsöz) formasyonu nedir? Ne anlama gelir? Kuralları nelerdir sizler için derledik.

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Cypher (Açarsöz) formasyonu borsa piyasasında hisse senetlerinin değerlerini alım-satım durumlarını tespit etmek amacıyla kullanılan teknik yöntemlerden birisidir.

 Cypher (Açarsöz) Formasyonu Nedir?

 Cypher (Açarsöz) Formasyonu, Bir ekonomik göstergenin durumunu netleştirmek amacıyla Darren Oglesbee tarafından bulunan teknik analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Cypher (Açarsöz) Formasyonu, temel bilgi üstte yer alan C noktasının A noktasının nasıl atına geçeceğini hesaplayan yöntemdir. Bu yöntemin amacı borsa piyasasında bir hisse senedinin maksimum ne kadar değer kaybedebileceği yönündeki teknik analiz tahminleri ve yorumlarını oluşturmaktadır.

 Bir hisse senedi kaç kere dip ve tepe yapabilir? Aralarındaki fark ne kadar açılabilir sorularına yanıt aramaktadır. Teknik analiz yöntemleri içerisinde sıklıkla başvurulan yöntem olarak ifade etmektedir.

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 Cypher (Açarsöz) Formasyonu Ne Anlama Gelir?

 Cypher (Açarsöz) Formasyonu aslında harmonik formasyonundan oluşmuş olarak kabul edilse bile bir takım farklılıklar söz konusudur. Harmonik formasyonunda bir nokta diğer bir noktanın dışında oluşması hali söz konusundur. Yani BC noktasını belirleyebilmek için ab noktasının genişliğine dikkat edilmesi ve bu bilgiye ulaşılması gerekmektedir.

 Cypher (Açarsöz) Formasyonu Kuralları Nelerdir?

 Borsa işlemlerinde hisse senetlerinin detaylarına ve dolayısıyla grafiklerine bakılması ve doğru yorumların çıkarılması oldukça önemlidir. Bir hisse senedinin geçmişte nasıl işlemler gördüğü ve tarihsel gelişimi amacıyla mutlaka temel analizinin de en az teknik analiz kadar önem arz etmektedir.

 Teknik analiz içerisinde yer alan Cypher (Açarsöz) Formasyonu harmonik formansyonu ile benzer detayları vardır ancak farklılıkları da bulunmaktadır. Benzerliklerinde her iki formansyonda hisse senedinin dip ve en üst seviye fiyatlamalarının doğru biliniyor olması gerekmektedir. Cypher (Açarsöz) formasyonunda bir hisse senedinin ortalama en yüksek düzeyi ve ortalama yakın geçmiş zaman içerisindeki en dip fiyat ortalamasının grafikteki en geniş fiyatlama alanına uygulanmasıdır. 

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