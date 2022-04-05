Cv ne demek ve açılımı nedir? Cv neyin kısaltması

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Özellikle iş bulmak isteyen birçok kişinin bilmesi gerektiği en önemli unsurlar içerisinde CV gelmektedir. Kökeni yabancı olmasına rağmen aynı zamanda Türkçe karşılığı olan bir kısaltma şeklinde ifade etmek mümkün.

CV Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Açılımı üzerinden ele alındığı vakit CV, ‘ Curriculum Viate’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu açılım kapsamında ele alındığı vakit Türkçe karşılığı ise özgeçmiş olarak anlatılır. Özellikle herhangi bir kurum üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen kişiler, pek çok konu üzerinden kendi öz geçmişini bu şekilde sunar. Böylece belli bir kağıda özgeçmişini yazması ile beraber yetenekleri ve becerileri ile beraber kariyerini anlatır.

CV Neyin Kısaltması

Kısaltma üzerinden ele alındığı vakit CV, ‘Curriculum Viate’ şeklinde uzun hali ile öne çıkıyor. Tabii bununla birlikte Türkçe üzerinden özgeçmiş olarak ifade edilir. Kişinin becerileri, eğitimi, iş tecrübesi ve benzeri birçok özelliği kağıt içerisine eklenir. Böylece yapılacak olan iş başvurusu ile beraber, karşı taraf kişi hakkında detaylı bilgi alma şansı elde etmektedir. Özellikle mutlaka kapsamlı bir şekilde ve doğru biçimde CV hazırlanması önemli bir yere sahiptir. Bu durum işe alacak kişi karşısında olumlu bir etki yakalama olanağı verir.