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Cut 2. Ve 3. Hali Nedir? Cut Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Cut 2. Ve 3. Hali Nedir Cut Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede de Türkçedeki gibi bazı fiiller sıklıkla kullanılmaktadır. Hatta neredeyse bu fiilleri bilmeden cümle bile kurulamamaktadır. Cut fili de işte bu fiillerden sadece bir tanesidir. Mutlaka bilinmesi gereken, anlamının ne olduğunun kavranması gereken ve ikinci aynı zamanda üçüncü hallerinin de nerede kullanıldığının bilinmesi gereken bir fiil sözcüğüdür. Bu bakımdan yazıda sizlerin bilgilenmesi için detaylı olacak şekilde cut fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, cut fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle örnek cümleleri derledik.

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 Cut fiili İngilizce konuşurken çok sık kullanılmasından dolayı dile hakim olan her bireyin bildiği bir fiil kelimesidir. İngilizce öğrenen her kişinin karşısına cut fiili mutlaka çıkmıştır. Bu yüzden zamanlara uygun olacak şekilde bu fiilin kullanımını bilmek çekimli hallerini anlamak büyük önem arz etmektedir. Bu sayede bireyler dili daha akıcı ve daha doğru kullanabilmektedir. 

 Cut Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir? 

 Cut fiilinin Türkçe karşılığını bilmek konunun kavranması açısından gereklidir. Cut fiili Türkçe olarak kesmek demektir. Yani kesmek fiiliyle aynı anlamda olarak kullanılmaktadır. 

 Türkçede düşündüğümüzde kesmek fiilini sıklıkla kullanırız. O halde her birey İngilizce kesmek anlamına gelen cut fiilinin çekimli hallerini yani ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldığını hangi zamanlarda yer aldığını bilmek zorundadır. 

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 Cut fiiliyle ilk olarak düzensiz bir fiil olduğunu bilmek şarttır. Bilindiği gibi İngilizcede filler düzenli ve düzensiz olarak kategorilere ayrılmaktadır. Her iki fiil grubunun da ayrı ayrı çekimli hallerine dönüştürülmesi kuralları mevcuttur. 

 Cut fiili düzensiz bir fiil grubunda yer almasından dolayı ikinci hali de üçüncü hali de yine yalın hali olan ''cut'' şeklindedir. Kişiler bu fiilin ikinci ve üçüncü halinin aynı olmasından dolayı daha kolaylıkla akıllarında tutmaktadır. 

  Cut Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Öncelikle cut fiilinin ikinci ve üçüncü halinin kullanıldığı zamanları bilmek gerekmektedir. Yani hangi zamanlarda cümle kurarken cut fiilinin ikinci ve üçüncü halini kullanacağız. 

 İngilizcede düzenli fiillerde ikinci ve üçüncü halleri oluşturulurken fiilin sonuna ''ed'' takısı getirilmektedir. Düzensiz fiillerde ise ilgili fiilin ikinci ve üçüncü hali tamamen farklı bir kelime de olabilmektedir. 

 Cut fiilinin ikinci ve üçüncü hali geçmiş zaman cümlelerinde kullanılmaktadır. İşte cut fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle örnek cümleleri şöyle sıralanmaktadır; 

Ekmekten iki dilim kesti. He cut two slices of bread. 

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Ayşe çikolatalı pastayı ikiye kesti. Ayşe cut the chocolate cake in half. 

Biraz önce ağacın dalını kesti. She just cut the branch of the tree. 

Kuaför saçımı çok kısa kesti. The hairdresser cut my hair very short. 

Terzi kumaşı eksik kesti. The tailor cut the fabric incomplete.

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