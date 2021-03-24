Çürük / Yaş Tahtaya Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi, yeterince korunaklı, güvenli olmayan bir işe girmek anlamında kullanılmaktadır. Sonucu kötü bitebilecek işleri gösterir.

Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Ne Demek?

Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi günlük hayatta olan bazı durumları kısa şekilde ifade etme de kullanılmaktadır. Anlamı şu şekildedir: Sonucu kötü olabilecek bir işe girmek ya da güvenilir ve sağlam olmayan bir işe başlamak anlamında kullanılır.

Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından anlamlandırılmıştır. Bu anlam şu şekildedir: 1.Umduğunu bulamamak, aldanmak, 2. Tedbirsiz hareket edip, kötü sonuçlanacak bir işe girişmek.

Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu deyimin cümle içinde kullanımını şu şekilde örnekleyebiliriz: Allah kimseyi çürük/ yaş tahtaya bastırtmasın.