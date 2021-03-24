Çürük / Yaş Tahtaya Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler günlük hayatta sıklıkla kullanılan, kısa kalıplaşmış sözlerdir. Hem mecaz anlamda hem de gerçek anlamda kullanılabilmektedir. Genel olarak mecaz anlamda kullanılırlar. Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi ne demek? Çürük/ yaş tahtaya basmak deyiminin anlamı nedir ve cümle içinde kullanımı nasıl olmalıdır ve benzeri bilgileri derledik.
Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi, yeterince korunaklı, güvenli olmayan bir işe girmek anlamında kullanılmaktadır. Sonucu kötü bitebilecek işleri gösterir.
Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Ne Demek?
Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi günlük hayatta olan bazı durumları kısa şekilde ifade etme de kullanılmaktadır. Anlamı şu şekildedir: Sonucu kötü olabilecek bir işe girmek ya da güvenilir ve sağlam olmayan bir işe başlamak anlamında kullanılır.
Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Çürük/ yaş tahtaya basmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından anlamlandırılmıştır. Bu anlam şu şekildedir: 1.Umduğunu bulamamak, aldanmak, 2. Tedbirsiz hareket edip, kötü sonuçlanacak bir işe girişmek.
Çürük/ Yaş Tahtaya Basmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bu deyimin cümle içinde kullanımını şu şekilde örnekleyebiliriz: Allah kimseyi çürük/ yaş tahtaya bastırtmasın.