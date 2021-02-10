Çürük Tahta Çivi Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözde de mecazi bir anlatım yoluna başvurulmuştur. Çürük tahta, niteliğini kaybetmiş şeyleri simgelerken, çivi tutmak da değişmek, faydalı hale gelmek anlamına gelir.

Çürük Tahta Çivi Tutmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çürük Tahta Çivi Tutmaz sözü, Çürümeye yüz tutmuş değerler ve kurallarla bir yere varılamayacağı anlamına gelir. Bunun dışında özünde kötü olan insanlardan iyilik beklenmeyeceği manasında da kullanılır. Yapılan eylemlerde ve söylenen sözlerde niyet önemlidir. Eğer bir insanın niyeti kötüyse olumlu gibi görünen davranışlarının altında bile kötülük var demektir.

Bu atasözü, alt yapısı olmayan, temelde çürük olan fikirlerle bir yere varılamaz anlamında da kullanılır.

Çürük Tahta Çivi Tutmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onun eskisi gibi olacağını sanmıyorum çünkü çürük tahta çivi tutmaz.