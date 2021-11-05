Cürmün ne demek, ne anlama gelir? Cürmün kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Son dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiSon dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
Canlı | Olimpiyatta tempo yüksek Skor...Canlı | Olimpiyat'ta tempo yüksek! Skor...#Karagümrük
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Cürmün ne demek, ne anlama gelir? Cürmün kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Cürmün#Nedir
Cürmün ne demek, ne anlama gelir Cürmün kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Gün içerisinde internetten, sosyal medyadan ya kişilerden birçok deyim, atasözü veya enteresan ifadeler duyarız. Bu ifadelerden birisi ise Cürüm kelimesidir. Cürüm kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle "ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" ifadesinden dolayı cürmün ne demek olduğu oldukça merak edilir. Cürüm ne demek, ne anlama gelir? Cürüm kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Cürüm, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Cürüm kelimesinin anlamı ise kabahat, suç manasına gelmektedir.

 Cürüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cürüm kelimesi etimolojik olarak ''curm'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada kemik kırdı, eti kemiğinden ayırdı gibi anlamlara gelmektedir. Bunun yanı sıra Arapçada suç manasına da gelmektedir.

Cürüm kelimesi daha çok kanun dışı yapılan işleri ifade etmek suretiyle kullanılan bir kelime olmaktadır. Örneğin; kişi '' Hakim Bey bu cürmün karşılı kaç yıl hapistir?'' diyen bir kişi burada cürmün derken suçu kastetmektedir.

 Cürmün Kelimesinin TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 İnsanlar gün içerisinde TDK'de birçok kelimenin manasını sorgulamaktadır. Cürüm kelimesi de Türk Dil Kurumunda sıkça araştırılan kelimelerden biridir.

 Cürüm kelimesi TDK'ye göre şu anlamlara gelmektedir:

 - Suç,

 - Kabahat,

Haberin Devamı

 - Kusur veya hata, yanlışlık gibi anlamlara gelmektedir.

 Cürmün Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 - Mahkum cürmünü inkar etmekte ve adaletin tecelli etmesine engel olmak istemektedir.

 - Benim bu cürmümü lütfen bağışla.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Cürmün#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy