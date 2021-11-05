Cürmün ne demek, ne anlama gelir? Cürmün kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Cürüm, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Cürüm kelimesinin anlamı ise kabahat, suç manasına gelmektedir.

Cürüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cürüm kelimesi etimolojik olarak ''curm'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada kemik kırdı, eti kemiğinden ayırdı gibi anlamlara gelmektedir. Bunun yanı sıra Arapçada suç manasına da gelmektedir.

Cürüm kelimesi daha çok kanun dışı yapılan işleri ifade etmek suretiyle kullanılan bir kelime olmaktadır. Örneğin; kişi '' Hakim Bey bu cürmün karşılı kaç yıl hapistir?'' diyen bir kişi burada cürmün derken suçu kastetmektedir.

Cürmün Kelimesinin TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

İnsanlar gün içerisinde TDK'de birçok kelimenin manasını sorgulamaktadır. Cürüm kelimesi de Türk Dil Kurumunda sıkça araştırılan kelimelerden biridir.

Cürüm kelimesi TDK'ye göre şu anlamlara gelmektedir:

- Suç,

- Kabahat,

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- Kusur veya hata, yanlışlık gibi anlamlara gelmektedir.

Cürmün Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

- Mahkum cürmünü inkar etmekte ve adaletin tecelli etmesine engel olmak istemektedir.

- Benim bu cürmümü lütfen bağışla.