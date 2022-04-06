Cürmüm ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre cürmüm kelimesi sözlük anlamı

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Cürmüm kelimesi eski kelimeler arasında yer alan bir kelimedir. Gündelik hayatta yeni karşılıkları daha çok kullanılmakta ve eski eserlerde yahut hukuk kurallarında kullanımı devam etmektedir.

Cürmüm Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Cürmüm kelimesi eski dönemlerde sık kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Cürmüm kelimesi kelime manası olarak cürüm şeklinde kullanılıp günah, suç veya kabahat anlamına gelmektedir. Cürmüm kelimesi ise kabahatim veya suçum anlamına gelmektedir.

Eski dönemlerde cürmüm kelimesi borcum nedir şeklinde kullanıldığı gibi benim gücüm anlamına da gelmektedir. Cümle içinde kullanımına göre kişinin kendi gücü ile yaptığı işleri de ifade etmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Cürmüm Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre cürüm kelimesinin birinci tekil şahıs kullanımı olan cürmüm kelimesi günahım veya kabahatim anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise suçum anlamı da taşımaktadır. Cürmüm kelimesi bir konuda bir kişinin yapmış olduğu suç yerine geçen fillerin ifade ediliş biçimidir.

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Örneğin günlük hayatta suçum nedir şeklinde kullanılan soru cümlesindeki suç kelimesi eski dönemlerde cürmüm nedir şeklinde kullanılmaktadır.