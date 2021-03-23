Cüret Etmek ne demek? Cüret Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cüret etmek deyimi, bir insanın haddi olmayan bir işi yapabilme kuvvetini göstermek amacı ile kullanılmaktadır.

Cüret Etmek Ne Demek?

Cüret etmek deyimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerden biridir. Genel olarak bazı durumları ifade etmek amaçlı kullanılır. Anlamı şu şekildedir: Bir kimsenin haddi olmayan bir işi yapması veya sözü etmesi.

Cüret Etmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Cüret etmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmış deyimler arasındadır. Bu deyimin Türk Dil Kurumu tarafından anlamı şu şekildedir: 1) ataklık etmek, yüreklilikle davranmak; 2) saygı sınırlarını aşarak davranmak.

Cüret Etmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cüret etmek deyimi günlük hayatta sohbetler içerisinde geçmektedir. Örnek cümle olarak: Bu olayı yapmaya, o sözü söylemeye nasıl cüret etti aklım almıyor.