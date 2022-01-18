Çünkü edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Çünkü kelimesi edat değil bağlaçtır.

Çünkü Kelimesi Edat mı, Bağlaç mı?

Çünkü kelimesi bağlaç kategorisine girmektedir. Cümle içerisinde kullanılan çünkü kelimesi cümledeki anlamı bütünleştirmek için kullanılmaktadır. Çünkü kelimesinin edat olabilmesi için cümleye farklı anlam katması gerekmektedir.

Çünkü Kelimesinin Edat mı, Bağlaç mı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bağlaç olan kelimeler adı üzerinde iki anlamca yakın sözcüğü bağlamaktadır. Edat olan kelimelerin kendi başlarına bir anlam ifade etmedikleri gibi cümlede anlam değiştirmektedir. Çünkü kelimesi bağlaçtır çünkü kelimesi bir cümleden çıkarıldığında anlam bozulmamaktadır.