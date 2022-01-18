Cümleye üç noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
Dünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyorDünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor#Villa Aurora
Büyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişlerBüyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişler!#ABD
77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı #Anders Behring Breivik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Cümleye üç noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?

#Araştıma#Üç Nokta#Noktalam İşaretleri
Cümleye üç noktadan sonra büyük harfle mi başlanır

Noktalama işaretleri son derece önemlidir. Bir yazıda noktalama işaretleri yazının nasıl okunacağını vurgulanacağını belli etmektedir. Noktalama işaretlerinden bir tanesi de üç nokta işaretidir. Üç nokta birçok yerde karşınıza çıkmaktadır. Üç nokta nerede kullanılır? Üç noktadan sonra yazıya büyük harfle mi başlanır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Üç noktadan sonra cümleye büyük harfle başlanılması gerekmektedir.

Üç Nokta Nerede Kullanılır?

Üç nokta genel olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelmektedir. Alıntı yapılırken alınmayan bölümlerin yerine koyulur. Kaba sayılan sözlerin yerine üç nokta işareti koyulur. Ünlem ve seslenme cümlelerinde kullanılır.

Cümleye Üç Noktadan Sonra Nasıl Başlanır?

Üç noktandan sonra cümleye büyük harfle başlanması gerekmektedir. Üç noktanın kullanıldığı birçok yerde üç noktanda sonra cümle büyük harfle başlar. Üç nokta işareti kaba kelimelerin yazılmaması için kullanıldıysa ondan sonrasında büyük harf kullanılmaz cümle olduğu gibi devam

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araştıma#Üç Nokta#Noktalam İşaretleri

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19