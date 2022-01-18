Cümleye üç noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?

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Üç noktadan sonra cümleye büyük harfle başlanılması gerekmektedir.

Üç Nokta Nerede Kullanılır?

Üç nokta genel olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelmektedir. Alıntı yapılırken alınmayan bölümlerin yerine koyulur. Kaba sayılan sözlerin yerine üç nokta işareti koyulur. Ünlem ve seslenme cümlelerinde kullanılır.

Cümleye Üç Noktadan Sonra Nasıl Başlanır?

Üç noktandan sonra cümleye büyük harfle başlanması gerekmektedir. Üç noktanın kullanıldığı birçok yerde üç noktanda sonra cümle büyük harfle başlar. Üç nokta işareti kaba kelimelerin yazılmaması için kullanıldıysa ondan sonrasında büyük harf kullanılmaz cümle olduğu gibi devam