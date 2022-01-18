Cümleye soru işaretinden sonra büyük harfle mi başlanır?

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Soru işaretinden sonra yeni cümle başlamaktadır. Yeni cümleler büyük harfle başlamaktadır.

Soru İşareti Nerede Kullanılır?

Soru işareti en basit anlama sahip olan noktalama işaretidir. Soru işareti soru ekinde veya soru sözü içeren cümlelerin sonuna koyulmaktadır. Soru işareti soru bildiren fakat soru ekine sahip olmayan cümlelerin sonuna koyulmaktadır.

Soru İşaretinden Sonra Cümleye Nasıl Başlanır?

Soru işaretinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaktadır. Soru işareti cümle sonunda kullanılan bir noktalama işaretidir. Cümle sonunda kullanıldığı için kendinden sonra yeni cümle başlamaktadır ve yeni cümleler büyük harfle başlamaktadır.