Cümleye noktalı virgülden sonra büyük harfle mi başlanır?

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Noktalı virgülden sonra cümle küçük harfle devam etmektedir.

Noktalı Virgül Nerede Kullanılır?

Noktalı virgülün üç tane kullanım yeri bulunmaktadır. Noktalı virgül cümle içerisinde belirtilenleri tür veya takım olarak ayırmak için kullanılır. Noktalı virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Eş değer ögelerin arasında virgül varsa özneden sonra noktalı virgül kullanılmaktadır.

Noktalı Virgülden Sonra Cümle Nasıl Başlar?

Noktalı virgül genel olarak cümle içerisindeki takımları ayırmak için kullanılmaktadır. Noktalı virgül cümle aralarında kullanıldığı için kendinden sonra gelen kelimeler büyük harfle yazılmazlar. Noktalı virgülden sonra özel isim gibi kelimeler gelecekse büyük harfle yazılmaktadır.