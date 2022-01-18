Cümleye iki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?

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Yazım kuralarına her zaman uymak gerekir. Cümle sonuna iki nokta ekledikten sonra, büyük harfle başlanması gerekiyor. Küçük harfle başlanması büyük bir yazım hatasına neden olacaktır.

CÜMLEYE İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

Yazım kuralları konusunda bireyler hassas davranarak detaylı araştırmalar yapabiliyor. Özellikle imla kuralları kişilerin bilmesi gereken konulardan biridir. Cümle içerisinde iki nokta kullanılıyorsa, küçük harfle devam etmemek gerekiyor. Pek çok birey bu konuda yanlış yaparak imla hatası yapabiliyor. Cümle sonuna iki nokta eklendikten sonra mutlaka büyük harfle başlamak gerekiyor.