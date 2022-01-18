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Cümleye iki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?

#Araştırma#Noktalam İşareti#Cümleye Başlama
Cümleye iki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır

Türkçe derslerinde öğretilen konular kişilerin günümüzde yararlandığı konulardır. Özellikle yazım kurallarına uymak herkesin dikkat etmesi gereken bir durumdur. Cümleye iki nokta koyulduktan sonra büyük harfle başlanıp başlanmayacağı oldukça merak edilen konular arasındadır. Cümleye iki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır tüm detayları ile derledik.

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Yazım kuralarına her zaman uymak gerekir. Cümle sonuna iki nokta ekledikten sonra, büyük harfle başlanması gerekiyor. Küçük harfle başlanması büyük bir yazım hatasına neden olacaktır.

 

 CÜMLEYE İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

 Yazım kuralları konusunda bireyler hassas davranarak detaylı araştırmalar yapabiliyor. Özellikle imla kuralları kişilerin bilmesi gereken konulardan biridir. Cümle içerisinde iki nokta kullanılıyorsa, küçük harfle devam etmemek gerekiyor. Pek çok birey bu konuda yanlış yaparak imla hatası yapabiliyor. Cümle sonuna iki nokta eklendikten sonra mutlaka büyük harfle başlamak gerekiyor.

 

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#Araştırma#Noktalam İşareti#Cümleye Başlama

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