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Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz

Güncelleme Tarihi:

#29Ekim#Cumhuriyet#Bayramı
Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 08:25

Bir asrı geride bırakan Cumhuriyet’in 101’inci yılı için kutlamalar başladı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlık yapılan kutlamalarda, Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler renkli gösteri ve farklı koreografilerle okulları 'kırmızı beyaz'a boyadı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler 101’inci yılı coşkuyla karşıladı. Kutlamalarda öğrencilerin Cumhuriyet’in kıymetini yansıtan gösterileri ve dans performansları beğeni topladı.

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Yurdun her köşesinden öğrenci ve öğretmenlerin 101’İNCİ yıl kutlamalarına ait dikkat çeken kareler şöyle:

'FEDA TÜRKİYE'M KLİBİ
Düzce'de ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla klip çekti. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Fatih Ortaokulu öğrencileri, 1 hafta önce okul bahçesinde "Feda Türkiye'm" parçası eşliğinde sunacakları gösteri için provalara başladı. Çalışmalarını tamamlayan 250 öğrenci, ay yıldızlı tişörtlerini giyerek kamera karşısına geçti. "Feda Türkiye'm" parçasını koro halinde seslendiren öğrencilerin ahenk içinde yaptığı gösteri performansı, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

 

Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz

 

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TEMSİLİ GAZETEYLE ‘CUMHURİYET
Sivas’ta bir grup öğrenci, Cumhuriyet’in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı. Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı. Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı’nda “yazıyor, yazıyor” şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı. Bir öğrenci ise Atatürk’ü canlandırdığı etkinlikte Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre Müzesi’nin balkonuna çıkarak, “Efendiler egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘yazıyor, yazıyor’ gazetesini çıkarttık. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır, Türkiye’miz emin ellerde” dedi.

 

Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz

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#29Ekim#Cumhuriyet#Bayramı

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