'Cumhuriyet'e Doğru' stadyumda sahnelendi

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde MEB tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyete Doğru’ adlı tiyatro oyunu bugüne kadar 30 farklı ilde toplam 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluşmuştu. Millî mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan eser, 400 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha İstanbul’da izleyici karşısına çıktı. 25 bine yakın seyirci tarafından ilgiyle izlenen oyunun sonunda konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Bu oyun sadece dünya ve Türk tiyatro tarihini değil aynı zamanda Türk siyasi hayatında da iz bırakacak. Çünkü bizi millet yapan ve üzerinde hem fikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel bir şekilde ifade edilebilirdi. Oyunda yer alan sanatçılarımızın hepsi kendi özel işlerini bırakarak bu oyunu sergilemek için hiç tereddüt etmeden Türkiye’nin dört bir yanına gitti. Eğer bu oyun 40 defa sergilendiyse bu tamamen oyuncularımızın fedakarlıklarından kaynaklanıyor.”

İSTİKLAL MARŞI’NIN 10 KITASI OKUNDU

Senaryosunu ve yönetmenliğini Bora Severcan’ın yaptığı ve Bakan Tekin’in de senaryosuna katkıda bulunduğu tiyatro eseri, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 400 kişilik kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Oyun sırasında İstiklal Marşı’nın 10 kıtası stadyumdaki binlerce izleyiciyle aynı anda okundu. Öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı seyirci grubu oyunu izlerken hem duygusal anlar yaşadı hem de coşkuyla milli mücadele kahramanlarını yad etti.

KORODA ÖĞRETMENLER DE VARDI

Oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer aldı. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı. Orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen bu özel yapımda, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstlendi. Başrolleri ise Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

Haberin Devamı

OYUNUN KONUSU