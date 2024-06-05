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'Cumhuriyet'e Doğru' stadyumda sahnelendi

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#Cumhuriyet'e Doğru#MEB#Yusuf Tekin
Cumhuriyete Doğru stadyumda sahnelendi
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:42

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cumhuriyetin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Cumhuriyete Doğru’ tiyatro oyunu İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 25 bine yakın izleyiciyle buluştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Bu oyunun Türk siyasi hayatında çığır açacağına inanıyorum” dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde MEB tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyete Doğru’ adlı tiyatro oyunu bugüne kadar 30 farklı ilde toplam 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluşmuştu. Millî mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan eser, 400 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha İstanbul’da izleyici karşısına çıktı. 25 bine yakın seyirci tarafından ilgiyle izlenen oyunun sonunda konuşan Bakan Tekin, şunları söyledi:

Cumhuriyete Doğru stadyumda sahnelendi
İZ BIRAKACAK BİR OYUN
“Bu oyun sadece dünya ve Türk tiyatro tarihini değil aynı zamanda Türk siyasi hayatında da iz bırakacak. Çünkü bizi millet yapan ve üzerinde hem fikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel bir şekilde ifade edilebilirdi. Oyunda yer alan sanatçılarımızın hepsi kendi özel işlerini bırakarak bu oyunu sergilemek için hiç tereddüt etmeden Türkiye’nin dört bir yanına gitti. Eğer bu oyun 40 defa sergilendiyse bu tamamen oyuncularımızın fedakarlıklarından kaynaklanıyor.”

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Cumhuriyete Doğru stadyumda sahnelendi

İSTİKLAL MARŞI’NIN 10 KITASI OKUNDU
Senaryosunu ve yönetmenliğini Bora Severcan’ın yaptığı ve Bakan Tekin’in de senaryosuna katkıda bulunduğu tiyatro eseri, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 400 kişilik kadrosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Oyun sırasında İstiklal Marşı’nın 10 kıtası stadyumdaki binlerce izleyiciyle aynı anda okundu. Öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı seyirci grubu oyunu izlerken hem duygusal anlar yaşadı hem de coşkuyla milli mücadele kahramanlarını yad etti.

 

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Cumhuriyete Doğru oyunu stadyumda sahnelenecek
#MEB#CUMHURİYETE DOĞRU
Cumhuriyete Doğru oyunu stadyumda sahnelenecekHürriyet LogoHürriyet.com.tr

KORODA ÖĞRETMENLER DE VARDI
Oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer aldı. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı. Orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen bu özel yapımda, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstlendi. Başrolleri ise Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.

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Cumhuriyete Doğru stadyumda sahnelendi

OYUNUN KONUSU
Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte Kurtuluş Savaşı’nın nasıl kazanıldığı konu ediliyor.

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#Cumhuriyet'e Doğru#MEB#Yusuf Tekin

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