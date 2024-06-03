Cumhuriyete Doğru oyunu stadyumda sahnelenecek

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'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu bugüne kadar 30 ilde toplam 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin izleyiciyle buluştu. Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan eser, 400 kişilik kadrosuyla İstanbul’da izleyici karşısına çıkacak. 4 Haziran’da Beşiktaş stadyumda sergilenecek oyunu Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de izleyecek.

ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN ORKESTRA

Oyunda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele'nin hikâyesi sahneleniyor. Orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen yapımda, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor. Başrolleri ise Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor. Stadyumdaki özel gösterime, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da eşlik edecek. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yapacak.

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KURTULUŞ SAVAŞINI ANLATIYOR

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte Millî Mücadele kahramanlarının savaşarak Kurtuluş Savaşı’nı nasıl kazandığını ve cumhuriyeti nasıl ilan edildiği konu ediliyor.