 Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri ve Özellikleri Nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Cumhuriyet yönetiminin değerleri ve özellikleri nelerdir?

#Cumhuriyet Yönetimi#Egemenlik#Türkiye
Cumhuriyet yönetiminin değerleri ve özellikleri nelerdir

Cumhuriyet; hükumetin başkanının halk vasıtasıyla belirli bir süre boyunca ve belirli yetkilerini kullanmak için seçildiği yönetim şeklidir. Monarşi ve oligarşi gibi yönetim şeklinin tek bir bireye yahut tek bir aileye bağlandığı sistemlerin tam tersi şeklindedir. Cumhuriyet yönetiminin değerleri ve özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Cumhuriyet kelimesinin köken Arapça olup bu sözcük, ilk olarak 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinden türetilmiştir. Arapçadan gelen kök ise “cumhur” topluluk oluşturabilme anlamını taşımaktadır. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilmektedir. Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayalı olan bir yönetim şeklidir. Bundan dolayı dünya tarihinde ve günümüzde en çok tercih edilen yönetim sistemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Cumhuriyet yönetim biçimi de her yönetim gibi bazı değerler üzerinde kurulmuştur.

 Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri ve Özellikleri Nelerdir?

 Türkiye, cumhuriyet ile idare edilen bir devlet olma özelliğine sahiptir. Cumhuriyet devletler için bir teşkilatlanma biçimi olmaktadır. Bir cumhuriyet yönetim şeklinin başarılı olabilmesi için cumhuriyetle bağdaşan bazı değerleri taşıyor olması gerekmektedir. Ancak cumhuriyet yönetiminin değerleri öncesinde cumhuriyet yönetimi nedir onu kısaca hatırlamakta yarar olacaktır. Yönetimin halka dayandığı devlet yönetimi sistemine cumhuriyet denilmektedir.

Haberin Devamı

 Günümüzde gelişmiş durumda olan toplumların ezici çoğunluğunda cumhuriyet, yönetim biçimi olarak kabul görmüş durumdadır. Fransa, Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin yönetim biçimi Cumhuriyet olmaktadır. Türkiye'de yönetim şekli cumhuriyet olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan cumhuriyet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok bireyin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan cumhuriyetin değerleri ve özellikleri merak edilen konu başlıklarını oluşturmaktadır.

 Cumhuriyet yönetiminin değerleri şöyle sıralanmaktadır:

 - Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.

 - Hukuk kuralları tüm kurallardan önce gelmektedir.

 - İktidarın meşruiyet kaynağı halktır.

 - Kanunlar önünde herkes eşit durumdadır.

 - Yönetimde ayrıcalıklı bir sınıfa yer yoktur.

 - Seçme ve seçilme hakkı milletindir.

 - Egemenlik yetkisi halkın elindedir.

 - Cumhuriyetin bütün vatandaşları eşit haklara sahip durumdadır.

 - Yaşam hakkı gibi temel insan haklarının bütünü güvence altına alınmıştır.

Haberin Devamı

 - İnsanlar arasındaki ilişkiler ve birey devlet ilişkileri kanunlar kapsamında düzenlenir.

 - Tüm vatandaşların düşünce, inanç ve ifade ve inanç hürriyeti bulunmaktadır.

 Cumhuriyet bir yönetim biçimi olup bu yönetim biçiminin de kendisine özgü bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Cumhuriyet yönetim biçimi ulus egemenliğine dayalı durumdadır. Bu kapsamda ülke vatandaşlarının eşitlik ilkesini esas alan hukukun üstünlüğüne dayalı durumda olan özgürlükçü bir yönetim şeklidir. Bu kapsam doğrultusunda cumhuriyet yönetiminin özelliklerini ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 - Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanmakta olan bir yönetim biçimini oluşturmaktadır.

Haberin Devamı

 - Cumhuriyet yönetim sisteminde, halkın kendi kendini yönetmesi esastır.

 - Cumhuriyet yönetim biçim tümüyle, hukukun üstünlüğüne dayanır. Her birey Anayasa ile ilişkili ve kanunlar önünde eşit haklara sahip durumdadır.

 - Cumhuriyet yönetiminde halkın, seçme ve seçilme hakkı bulunur. Tüm vatandaşların seçme ve seçilme hakkı ise Anayasa ile güvence altına alınmış haldedir.

 - Cumhuriyet yönetimi sisteminde, halk seçim aracılığıyla temsilcisi olan milletvekillerine bir meclis ve bir hükümet kurma yetkisi verir.

 - Cumhuriyet yönetimi sisteminde egemenliğin kaynağının millet olduğu kabul görmüştür.

 - Cumhuriyet yönetimi sistemlerinde "kamu yararı ilkesi" ön planda tutulmuş durumdadır.

Haberin Devamı

 - Cumhuriyet yönetimi sisteminde asla egemenliğin bir kişiye, bir sınıfa, bir zümreye, ya da bir gruba dayanması kabul edilemez durumdadır.

 - Cumhuriyet yönetim biçiminde tüm vatandaşların temel hak ve özgürlükleri en geniş bir biçimde devletin güvencesi ve teminatı altına alınmış durumdadır.

 - Cumhuriyet yönetim sisteminde yargı yetkisi tam bağımsız durumda olan mahkemeler aracılığıyla kullanılır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhuriyet Yönetimi#Egemenlik#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi