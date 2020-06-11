Cumhuriyet Üniversitesi’nden adrese teslim diploma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (CÜ) yapılan açıklamaya göre, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının çalışmalarını denetleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kovid-19 salgını sürecinde, mezun olan öğrencilerin diplomasını almak için Sivas'a gelme mecburiyetinde kalmayacaklarını söyledi.

‘DİPLOMALAR 13 HAZİRAN'DAN İTİBAREN HAZIR’

2018’de e-İmzalı diploma vermeye başladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu sene farklı bir uygulama yapıyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı öğrencilerimiz diplomalarını almaya gelemeyeceklerinden biz de diplomaları PTT Kargo ile sistem üzerinden talep ettikleri adreslerine göndereceğiz. Mezun öğrencilerin kurumsal web sayfası üzerinden formu doldurarak diplomalarını teslim almak istediklerini bildirmeleri yeterli olacak. Diplomalar 13 Haziran'dan itibaren hazır olacak. Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun olanları Sivas'ın temsilcileri olarak görüyorum. Öğrencilerimiz inşallah Sivas'tan ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden memnun kalmışlardır. Onlara 'İyi ki Sivas'ta okuduk' dedirtebilirsek bizim için ne mutlu. Öğrencilerimiz Sivas'ın ve üniversitemizin birer gönüllü temsilcisidir. Mezuniyet sonrasında da biz onlarla irtibatı devam ettireceğiz. Kurmuş olduğumuz mezun bilgi sistemiyle irtibatımızın devam etmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarını bize emanet olarak gönderdiler. Biz de mezun olarak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde kendi şehirlerine, memleketlerine göndereceğiz."