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Cumhuriyet döneminde hikaye anlayışları ve özellikleri nelerdir?

#Eğitim#Araştırma#Cumhuriyet Döneminde Hikaye Anlayışları
Cumhuriyet döneminde hikaye anlayışları ve özellikleri nelerdir

Temel unsurları zaman, olay, anlatıcı ve karakter olan olay yazılarına hikaye ya da öykü denir. Giriş - gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan hikayeler, anlatım tekniklerine ve dönemlerine göre birçok türe ayrılır. Anlatım tekniklerine göre öyküler: 1- Olay (Maupassant Tarzı) Hikayesi 2- Durum (Çehov Tarzı) Hikayesi.1923 - 1960 yılı arasında kaleme alınan hikayeler ise cumhuriyet dönemi hikayeleri olarak nitelendirilir. Bu yazımızda cumhuriyet dönemindeki hikaye anlayışlarını ve özelliklerini detaylı olarak derledik.

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''Yazı makinesi'' lakabıyla bilinen Ahmet Mithat Efendi'nin kaleme aldığı Letaif-i Rivayet adlı eser, ülkemizde yazılan ilk hikaye kitabıdır. Üç ciltten oluşan bu eserin ilk cildi 1870 yılında yayımlanmıştır.

 Cumhuriyet Döneminde Hikaye Anlayışları ve Özellikleri Nelerdir?

 A - Bireyci Hikaye Anlayışı ve Özellikleri

 1- Bu öykülerde en çok iç çözümleme tekniği kullanılmıştır. Ana karakterlerin tanıklık ettiği olaylar karşısındaki görüşleri ve duyguları derinlemesine analiz edilmiştir.

 2- Yazarlar olayları 3. tekil şahsın gözünden anlatmıştır.

 3- Yoksulluk, işsizlik ve göç gibi konular ideolojik olarak değil toplumsal birer mesele olarak ele alınmıştır.

 4- Bu tür hikayelerde yalnızlık, yabancılaşma, memleket özlemi ve aşk acısı gibi bireysel konulara yer verilmiştir.

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 5- Yeni anlatım teknikleri ilk kez bireyci hikaye yazarları tarafından denenmiştir.

 6- Bireyci hikayelerde işlenen diğer konular şu şekilde sıralanabilir: Evlilik, kuşak çatışması, kültür şoku, bireyin toplumdaki yeri ve önemi, Köy - kent çatışması, şehirleşmenin insan psikolojisindeki etkileri, bireyler ve grupların arasında yaşanan iletişim sorunları, 2. Dünya Savaşının kişilerin üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiler.

 7- Sait Faik Abasıyanık ve Mustafa Kutlu, öykülerini daha sade bir üslupla kaleme alırken, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa, daha sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır.

 8- Bireyci hikaye yazarları, ana karakterlerin izlenimlerinden çok psikolojik yönlerini ön plana çıkarmıştır.

 Bireyci Hikaye Yazarları ve Eserleri

 1- Mustafa Kutlu - Uzun Hikaye, Aksak Bacak, Trende Bir Keman, İyiler Ölmez

 2- Sait Faik Abasıyanık - Alemdağ'da Var Bir Yılan, Lüzumsuz Adam, Kayıp Aranıyor, Havada Bulut

 3- Ahmet Hamdi Tanpınar - Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 4- Tarık Buğra - Küçük Ağa, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Ayakta Durmak İstiyorum

 5- Peyami Safa - Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, Bir Tereddüdün Romanı

 B- Toplumsal Gerçekçi Hikaye Anlayışı ve Özellikleri

 1- Genellikle işçi ve memurların günlük yaşamlarından kesitler sunulmuştur.

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 2- Daha gerçekçi olması için öykülerde şive ve ağız kullanımına önem verilmiştir.

 3- Toprak sahibi (Ağa) ve Köylü, Patron - İşçi, Zengin - fakir çatışması, toplumsal gerçekçi hikayelerin temelini oluşturur.

 4- Bu tür hikayelerde en çok işlenen konular, sosyal eşitsizlik, işsizlik ve yoksulluktur.

 5- Yazarlar, herkesin anlayabileceği, sade bir dil kullanmıştır.

 Toplumsal Gerçekçi Hikaye Yazarları ve Eserleri

 1- Yaşar Kemal - Sarı sıcak, Çakırcalı Efe, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu

 2- Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan, Sırça Fanus

 3- Orhan Kemal - Küçükler ve Büyükler, Çamaşırcının Kızı, Baba Evi, Grev

 4- Kemal Tahir - Devlet Ana, Bir Mülkiyet Kalesi, Rahmet Yolları Kesti

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 C- Milli Hikaye Anlayışı ve Özellikleri

 1- Hikayelerde, Türk destanlarından ve masallarından sık sık faydalanılmıştır.

 2- Kurtuluş Savaşı ve II Dünya Savaşının ülkede ve toplumda yarattığı değişimler anlatılmıştır.

 3- Toplumsal gerçekçi türündeki hikayelerde olduğu gibi sade bir dil kullanılmıştır.

 Milli Hikaye Yazarları ve Eserleri

 1- Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece, Miskinler Tekkesi, Acımak

 2- Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal, Handan

 3- Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

 4- Oktay Akbal - Önce Ekmekler Bozuldu, Hiroşimalar Olmasın

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#Eğitim#Araştırma#Cumhuriyet Döneminde Hikaye Anlayışları

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