''Yazı makinesi'' lakabıyla bilinen Ahmet Mithat Efendi'nin kaleme aldığı Letaif-i Rivayet adlı eser, ülkemizde yazılan ilk hikaye kitabıdır. Üç ciltten oluşan bu eserin ilk cildi 1870 yılında yayımlanmıştır.
Cumhuriyet Döneminde Hikaye Anlayışları ve Özellikleri Nelerdir?
A - Bireyci Hikaye Anlayışı ve Özellikleri
1- Bu öykülerde en çok iç çözümleme tekniği kullanılmıştır. Ana karakterlerin tanıklık ettiği olaylar karşısındaki görüşleri ve duyguları derinlemesine analiz edilmiştir.
2- Yazarlar olayları 3. tekil şahsın gözünden anlatmıştır.
3- Yoksulluk, işsizlik ve göç gibi konular ideolojik olarak değil toplumsal birer mesele olarak ele alınmıştır.
4- Bu tür hikayelerde yalnızlık, yabancılaşma, memleket özlemi ve aşk acısı gibi bireysel konulara yer verilmiştir.
5- Yeni anlatım teknikleri ilk kez bireyci hikaye yazarları tarafından denenmiştir.
6- Bireyci hikayelerde işlenen diğer konular şu şekilde sıralanabilir: Evlilik, kuşak çatışması, kültür şoku, bireyin toplumdaki yeri ve önemi, Köy - kent çatışması, şehirleşmenin insan psikolojisindeki etkileri, bireyler ve grupların arasında yaşanan iletişim sorunları, 2. Dünya Savaşının kişilerin üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiler.
7- Sait Faik Abasıyanık ve Mustafa Kutlu, öykülerini daha sade bir üslupla kaleme alırken, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa, daha sanatlı ve ağır bir dil kullanmıştır.
8- Bireyci hikaye yazarları, ana karakterlerin izlenimlerinden çok psikolojik yönlerini ön plana çıkarmıştır.
Bireyci Hikaye Yazarları ve Eserleri
1- Mustafa Kutlu - Uzun Hikaye, Aksak Bacak, Trende Bir Keman, İyiler Ölmez
2- Sait Faik Abasıyanık - Alemdağ'da Var Bir Yılan, Lüzumsuz Adam, Kayıp Aranıyor, Havada Bulut
3- Ahmet Hamdi Tanpınar - Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
4- Tarık Buğra - Küçük Ağa, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Ayakta Durmak İstiyorum
5- Peyami Safa - Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, Bir Tereddüdün Romanı
B- Toplumsal Gerçekçi Hikaye Anlayışı ve Özellikleri
1- Genellikle işçi ve memurların günlük yaşamlarından kesitler sunulmuştur.
2- Daha gerçekçi olması için öykülerde şive ve ağız kullanımına önem verilmiştir.
3- Toprak sahibi (Ağa) ve Köylü, Patron - İşçi, Zengin - fakir çatışması, toplumsal gerçekçi hikayelerin temelini oluşturur.
4- Bu tür hikayelerde en çok işlenen konular, sosyal eşitsizlik, işsizlik ve yoksulluktur.
5- Yazarlar, herkesin anlayabileceği, sade bir dil kullanmıştır.
Toplumsal Gerçekçi Hikaye Yazarları ve Eserleri
1- Yaşar Kemal - Sarı sıcak, Çakırcalı Efe, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu
2- Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan, Sırça Fanus
3- Orhan Kemal - Küçükler ve Büyükler, Çamaşırcının Kızı, Baba Evi, Grev
4- Kemal Tahir - Devlet Ana, Bir Mülkiyet Kalesi, Rahmet Yolları Kesti
C- Milli Hikaye Anlayışı ve Özellikleri
1- Hikayelerde, Türk destanlarından ve masallarından sık sık faydalanılmıştır.
2- Kurtuluş Savaşı ve II Dünya Savaşının ülkede ve toplumda yarattığı değişimler anlatılmıştır.
3- Toplumsal gerçekçi türündeki hikayelerde olduğu gibi sade bir dil kullanılmıştır.
Milli Hikaye Yazarları ve Eserleri
1- Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece, Miskinler Tekkesi, Acımak
2- Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal, Handan
3- Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
4- Oktay Akbal - Önce Ekmekler Bozuldu, Hiroşimalar Olmasın