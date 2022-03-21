Cumhuriyet dönemi yazarları kimlerdir ve özellikleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi yazarlarının eserleri ve kitapları

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Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını edebiyatla biraz ilgili olan her birey mutlaka duymuştur. Hele bir de Türk edebiyatı eğitimi almış kişiler dönemlerin tüm detaylarını bilmektedir. Bu detaylar arasında dönemin özellikleri, yazarları ve eserleri yer almaktadır. Aynı zamanda bu dönemlerde yaşanan bazı olaylar da bilgi şeklinde verilmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Özellikleri Nelerdir?

1923 ve 1940 yılları arasını kapsayan aynı zamanda da 1940 senesinden sonrasını da kapsayan Türk edebiyatı dönemine Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı denmektedir.

Bu akım tarihten de anlaşılacağı gibi Cumhuriyetin ilanından hemen sonra başlamıştır. Sonrasında ise çağdaş bir anlayış söz konusu olup bu bağlamda gelişme göstermiştir. Kurtuluş savaşının etkileri bu dönemde vardır. Bu yüzden de eserlerde ve dönemde Anadolu ve halkının özelliklerine ağırlık verilmiştir.

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İşte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Kurtuluş savaşının etkileri görülmektedir.

Anadolu'ya karşı bir yöneliş vardır.

Çağdaş anlayış doğrultusunda gelişme söz konusudur.

Beş hececiler olarak isimlendirilen şair topluluğu en parlak dönemini yaşamaktadır.

Dilde sadeleşme çabaları vardır.

Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalmıştır.

Gerçekçi anlayış güdülmüştür. Bu anlayış toplumcu bir karakter kazanmıştır.

Şiir eserlerinde günlük konuşma dili kullanılmıştır.

Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almıştır.

Şiir eserleri biçim olarak daha rahatlamıştır.

Hikaye, tiyatro, roman ve şiir alanında büyük gelişmeler olmuştur.

İkinci dünya savaşında eser veren şair ve yazarlar genel olarak daha önceleri Milli edebiyat akımının etkisinde kalarak yerli ve halka doğru hareket etmişlerdir.

Bunun yanında batının özellikle de Fransız edebiyatının etkisiyle kişisel yolda da yürümüşlerdir.

Bu dönemde beş hececiler ve yedi meşaleciler gerçeklere dayanmayan memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakta suçlanmıştır.

Bu iki grup amacını ise samimi olmakla, gerçekçi olmakla ve canlı olmakla açıklamışlardır.

Yedi meşale ismini ise yedi meşale adlı dergiden almıştır. Çünkü topluluk bu dergi etrafında toplanarak bu dergi aracılığı ile ortak bir yapıt yayınlamışlardır.

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Cumhuriyet Dönemi Yazarları Kimlerdir?

Cumhuriyet dönemi yazarları oldukça geniş bir listeden meydana gelmektedir. İşte Cumhuriyet dönemi yazarları şöyle sıralanmaktadır;

Tarık Buğra

Orhan Kemal

Özdemir Asaf

Orhan Pamuk

Kemal Tahir

Atilla İlhan

Yaşar Kemal

Abbas Sayar

Falih Rıfkı Atay

Necip Fazıl Kısakürek

Arif Nihat Asya

Nurullah Ataç

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Memduh Şevket Esendal

Cahit Sıtkı Tarancı

Halikarnas Balıkçısı

Ahmet Muhip Dıranas

Ahmet Kutsi Tecer

Yusuf Ziya Ortaç

Orhan Seyfi Orhon

Halit Fahri Ozansoy

Melih Cevdet Anday

Enis Behiç Koryürek

Orhan Veli Kanık

Oktay Rıfat Horozcu

Ziya Osman Saba

Faruj Nafız Çamlıbel

Sait Faik Abasıyanık

Ahmet Hamdi Tanpınar

Bu yazarların her birinin ayrı ayrı dallarda vermiş oldukları eserler ve kişisel özellikleri de bulunmaktadır. Elbette ki eserlerinde Cumhuriyet döneminin özelliklerine de şiddetle rastlandığı için Cumhuriyet dönemi yazarları arasında yer almaktadırlar.

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Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar hece ölçüsünü şiire en iyi uygulayan sanatçıdır. Kendine özgü bir söyleyiş geliştirmiştir. Bunun yanında Orhan Pamuk nobel ödülünü almış tek yazarımızdır.

Cumhuriyet Dönemi Yazarlarının Eserleri Ve Kitapları

Cumhuriyet dönemi yazarlarının eserleri ve kitapları şöyle sıralanmaktadır;

Yaşar Kemal İnce Memed

Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Orhan Pamuk Kara Kitap

Orhan Kemal Bereketli Topraklar Üzerinde

Yusuf Ziya Ortaç Bir Selvi Gölgesi

Melih Cevdet Anday Garip

Sait Faik Abasıyanık Semaver

Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş

Orhan Seyfi Orhon Kervan

Necip Fazıl Kısakürek Örümcek Ağı, Ben Ve Ötesi